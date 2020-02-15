لجنة تداول السلع الآجلة تتهم أحد المقيمين في كولورادو بالاحتيال في مخطط عملات مشفرة احتيالي

تام شمس - السبت 15 فبراير 2020 11:52 مساءً - رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تهمًا ضد شركة استثمار أصلية في كولورادو وشركات استثمار مرتبطة بها. وقالت الوكالة في بيان يوم ١٤ فبراير إن بريونا كلارك من دنفر، إلى جانب فينشر كابيتال انفستمنتس ومقرها كولورادو، تواجه دعوى مدنية من لجنة تداول السلع الآجلة للاحتيال على المستثمرين. ويواجه الزوجان أيضًا اتهامات بعدم تحقيق التسجيل في الوكالة الحكومية.

المتهمة استغلت العملات المشفرة والعملات الأجنبية لخداع المستثمرين

وفقًا لتهم لجنة تداول السلع الآجلة، زعمت كلارك وفينشر كابيتال انفستمنتس إدارة مجمع تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة، مما دفع المشاركين من الولايات المتحدة إلى المشاركة على أمل تحقيق مكاسب مالية.

ومن خلال التجربة المعلنة وبيانات الاعتماد المالية المزورة، استحوذ المتهم على ما يقرب من سبعين شخصًا في المخطط، وجمع ما مجموعه ٨٢٩‏٥٣٤ دولارًا، حسبما ذكرت ادعاءات لجنة تداول السلع الآجلة. وعلاوة على الخداع الأولي، زُعم أن المدعى عليهم قد زودوا المشاركين أيضًا بوثائق مزيفة تبين مكاسب التداول والتقدم المحرز.

أنفق المتهمون معظم أموال المستثمرين على مكاسب شخصية

بدلًا من وضع أموال المستثمرين في أنشطة التداول، يُزعم أن كلارك و فتشر كابيتال إنفستمنتس قد أنفقت ٤١٨٠٠٠ دولار من الأموال المحصلة على مشتريات غير ذات صلة، بما في ذلك سيارة فخمة، بالإضافة إلى التخلص من "مدفوعات من نوع احتيالي" لبعض الكيانات المشاركة في تجمع التداول.

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وعند تفصيل الإجراءات القادمة، أشارت لجنة تداول السلع الآجلة إلى أنه:

"في دعوى قضائية ضد المدعى عليهم، تسعى لجنة تداول السلع الآجلة إلى رد الأموال للاحتيال على العملاء، وتجاهل المكاسب غير المشروعة، والعقوبات النقدية المدنية، والتسجيل الدائم وحظر التداول، وإصدار أمر قضائي دائم ضد الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع، كما هو متهم".

وقد شهد مجال العملات المشفرة مجموعة كبيرة من الإجراءات القانونية خلال الأشهر القليلة الماضية. وربما تتصدر القائمة تيثر وحربها ضد ثلاث دعاوى قضائية، والتي شهدت مواجهة العملة المستقرة مؤخرًا تكثيف الدعاوى كلها في دعوى واحدة.