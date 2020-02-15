الدولار الرقمي لجزر البهاما سينتشر في جميع الجزر في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠

تام شمس - السبت 15 فبراير 2020 03:52 صباحاً - في حين أن الجهات الفاعلة الرئيسية في الصناعة تجادل بأن العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) ستنطلق خلال السنوات أو العقود المقبلة، فإن جزر البهاما تخطط لاعتماد عملتها لرقمية للبنك المركزي في موعد لا يتجاوز عام ٢٠٢٠.

حيث أفادت التقارير أن جون رول، محافظ البنك المركزي لجزر البهاما (CBOB)، أكد أن مبادرة جزر البهاما بالدولار الرقمي سيتم طرحها في جميع الجزر في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠.

جزر البهاما أطلقت تجربة بالفعل في منطقة إكسوما

وفقًا لتقرير نُشر يوم ١٣ فبراير في المنشور المحلي "ذا تربيون"، قدم رول الخطة التي تتناول غرفة تجارة البهاما واتحاد أصحاب العمل بشأن المبادرة، والتي تسمى مشوع ساند دولار.

وفي الواقع، قامت جزر البهاما بالفعل بتنفيذ المشروع الرائد في جزيرة إكسوما في ديسمبر. وعلى هذا النحو، أعلن محافظ البنك المركزي لجزر البهاما (CBOB) أن البرنامج التجريبي سيتم تمديده إلى منطقة أباكو، والتي كانت في الأصل الخيار الأول لتجربة العملة الرقمية. حيث أوضح رول أن البنك المركزي قرر البدء مع إكسوما:

"كانت أباكو بالفعل الخيار الأول لتجربة العملة الرقمية. [...] لكننا شعرنا أن ما كان مفقودًا من أباكو هو أن التضمين المالي، أو مسألة الوصول المالي، لم يكن صارخًا بمعنى وجود جميع البنوك. ولكن فيما يتعلق بالنظام البيئي، فقد كان غنيًا بنفس القدر".

ووفقًا للتقرير، ما زال بنك جزر البهاما المركزي في طريقه لتسجيل جميع الأشخاص البالغ عددهم ١٢٠٠ شخص الذين اشتركوا في البرنامج التجريبي في إكسوما. كما أعرب ما لا يقل عن ٢٠٠٠ شخص عن اهتمامهم بالمشاركة في المبادرة في المنطقة، حسبما يشير التقرير.

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المحافظ يؤكد أن ساند دولار هو مجرد تمثيل رقمي للعملة الورقية

وفي التقرير، أكد المحافظ أن الدولار البهامي القادم لن يكون أكثر من مجرد تمثيل رقمي لعملة البلاد الورقية، الدولار البهامي (BSD). حيث أكد رول:

"نحن نبحث في التمثيل الرقمي لعملتنا. وهي ليست عملة مختلفة؛ إنها نفس العملة. وفي القانون، لن يكون الأمر مختلفًا أبدًا. ولا يمكن أن تختلف من حيث القيمة بأي طريقة أو بأخرى، لذا لا يمكن أبدًا تسعير عملات ساند دولار بصورة مختلفة عن دولارات جزر البهاما."

وأشار المحافظ إلى أن ساند دولار يستهدف في الأصل الاستخدام المحلي فقط. ومع ذلك، من المحتمل أيضًا أن يتم ربطه بعملة أجنبية، حسبما ذكر رول. وأوضح المسؤول أنه لا يمكن القيام بذلك إلا في حالة وجود "عمليات بيع وشراء صريحة للعملة الأجنبية".

كما أشار محافظ البنك المركزي لجز البهاما إلى أن جزر البهاما "قد يكون متقدمًا قليلًا على بعض البلدان" من حيث الجدول الزمني. حيث قال رول:

"لن نصل إلى بقية جزر البهاما حتى النصف الثاني من العام، ويستند ذلك إلى بعض الأشياء مثل خلال التجربة التي تدرس الكثير من القضايا حول البنية التحتية للتكنولوجيا، مع التأكد من أن الإطار القانوني هو أكثر تفصيلًا حول اللوائح وغيرها، وقضاء بعض الوقت في التعامل مع الكثير من القضايا السيبرانية."

في الآونة الأخيرة، ادعى مؤسس إدارة الأصول الرقمية غرايسكيل إنفستمنتس أن بيتكوين (BTC) ستستفيد من قيام البنوك المركزية العالمية بإصدار عملاتها المشفرة.