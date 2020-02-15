IOHK تتبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ دولار إلى مختبر بلوكتشين بجامعة وايومنغ

تام شمس - السبت 15 فبراير 2020 12:52 صباحاً - أعلنت IOHK، وهي شركة البرمجيات التي تقف وراء كاردانو، يوم ١٤ فبراير عن تبرع بقيمة ٥٠٠٠٠٠ دولار في كاردانو (ADA) لدعم وتطوير مختبر بحوث وتطوير بلوكتشين التابع لجامعة وايومنغ (UW).

وسيقوم الأستاذ جيمس كالدويل، والأستاذ المساعد مايك بوروكزاك وفيليب شلمب بإدارة مختبر بلوكتشين المتقدم للبحث والتطوير.

حيث قال البروفيسور بوروتشاك لكوينتيليغراف إن تبرع IOHK سيُستخدم لدعم طلاب هيئة التدريس والخريجين في تطوير تطبيقات عملية لحالات استخدام بلوكتشين في العالم الحقيقي. حيث قال:

"يهدف هذا التمويل إلى تحفيز وتطوير القوى العاملة المؤهلة تأهيلًا عاليًا في قطاع بلوكتشين. ويأتي الباحثون من طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا في صميم هذه المبادرة. حيث يركز مختبر البحث والتطوير الخاص بنا على تأسيس جميع الأعمال من الناحية النظرية، مع تطوير منتجات العالم الحقيقي."

IOHK، التي أسسها مؤسس إيثريوم تشارلز هوسكينسون، مبنية على مبادئ البحث الأكاديمي الذي يراجعه النظراء. وتلتزم الشركة بتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، مثل أجهزة التشفير والتوثيق وإجراءات مكافحة التزوير. على سبيل المثال، تستخدم نيو بالانس بلوكتشين كاردانو من IOHK لمصادقة منتجاتها للمستهلكين.

ووفقًا للبروفيسور كالدويل، فإن تبرع IOHK سيساعد بشكل خاص في البحث عن التطبيقات العملية لبلوكتشين، مثل إدارة سلسلة التوريد، وتتبع مصدر البضائع والتقدم في العقود الذكية. حيث قال:

"ستعمل مجموعة الباحثين لدينا على عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير العقود الذكية المتقدمة وتصميم الأجهزة والتحقق من أجهزة المصادقة الآمنة المشفرة."

كما ذكر البروفيسور كالدويل أيضًا أن مختبر بلوكتشين البحث والتطوير التابع لجامعة وايومنغ سيعمل بالشراكة مع IOHK، مشيرًا إلى أن الفريق سيعمل عن كثب مع هوسكينسون وآخرين في فريق أبحاث IOHK. حيث أوضح قائلًا:

"نتوقع أن نرسل الطلاب لزيارة مختبر تكنولوجيا بلوكتشين في جامعة إدنبرة، والذي يعد بمثابة المقر الرئيسي العالمي لتعاون الجامعة المتنوع في IOHK. ويجب أن يعمل هذا الترتيب بشكل جيد، نظرًا لأن IOHK في طليعة تقنيات بلوكتشين، ويتناسب نموذجها البحثي وأهدافها تمامًا مع قسم علوم الكمبيوتر الأكاديمي." Advertisements

وأشار الأستاذ بوروفاك أيضًا إلى أنه على الرغم من أن جامعة وايومنغ تقدم دورات متعلقة ببلوكتشين منذ يناير ٢٠١٨ ("روك ذا بلوكتشين فوت" هو الأول)، إلا أن الجامعة تمكنت فقط من دعم الطلاب على المستوى التعليمي. وسوف يسمح التمويل من IOHK بالتطور أخيرًا. حيث قال:

"أصبح لدى طلابنا الآن الفرصة للمساعدة في تحديد وتطوير وتحسين المشهد المستقبلي لتقنية بلوكتشين. وهناك العديد من فرص تمويل البحوث التي يتم تطويرها في مجال بلوكتشين - تكمن الصعوبة في إيجاد شراكات ذات منفعة متبادلة تتيح البحث الأكاديمي وتوازنه واحترامه وتطوير الطلاب والحاجة إلى عائد الاستثمار على الصناعة. وتعزز هذه الشراكة من قدرات وقدرات واحتياجات طلابنا والباحثين وشركاء IOHK."

سبب آخر يجعل وايومنغ في طليعة بلوكتشين

تبرع IOHK المثير للإعجاب لجامعة وايومنغ يُظهر أيضًا إمكانات وايومنغ كواحدة من المناطق الرائدة والأكثر قبولًا في العالم لتطوير بلوكتشين.

وفي يناير ٢٠١٩، أقرت وايومنغ مشروعي قانون المنزل لإنشاء إطار تنظيمي لتعزيز ابتكار العملة المشفرة وبلوكتشين. بعد ذلك، صاغت فرقة عمل وايومنغ مشروع قانون لتعريف العملات الرقمية على أنها أشكال قانونية من المال. وفي الآونة الأخيرة، طور وايومنغ سلسلة من "بنوك بلوكتشين"، والتي تناولت الميزات التي تركز على العملات المشفرة مثل الانقسامات الكلية والتوزيعات والتكديس.

حيث ذكرت كيتلين لونغ، العضو السابق في فرقة عمل وايومنغ بلوكتشين، أن تبرع IOHK لن يساعد فقط على تقدم الأبحاث الجامعية، ولكنه سوف يفيد أيضًا في ولاية وايومنغ ككل. حيث قالت:

"إن تبرع IOHK بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ دولار، في عملة كاردانو المشفرة لن يمول فقط البحث في الاستخدامات الحقيقية لتكنولوجيا بلوكتشين، بل سيطور وايومنغ أيضًا كمركز مواهب لمهندسي البرمجيات، المدربين على أساليب تطوير البرمجيات الأكثر تقدمًا في العالم."

كما علق مؤسس IOHK، تشارلز هوسكينسون، أن بيئة عمل وايومنغ الداعمة والموقف الإيجابي تجاه بلوكتشين كان سببًا آخر للاستثمار في جامعة وايومنغ. حيث قال: