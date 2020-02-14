ستيمت تخطط لتحويل سلسلة بلوكتشين وتوكنها الخاص لشبكة ترون

تام شمس - الجمعة 14 فبراير 2020 11:55 مساءً - يبدو أن ترون فاونديشن، وهي شركة عملات مشفرة تشتهر بدفتر السجلات الطويل من الشراكات، قد دخلت واحدة مهمة بشكل خاص اليوم.

حيث أبرمت ترون (TRX) شراكة مع ستيمت، وهو موقع رئيسي للتدوين والشبكات الاجتماعية على شبكة الإنترنت القائمة على بلوكتشين لتقديم شبكتها لخدمات ستيمت.

توكن ستيمت القديم "ستيم" سينتقل إلى بلوكتشين ترون، أيضًا

كجزء من الشراكة الاستراتيجية، ستعمل مؤسسة ترون مع الشركة لنقل ستيمت وغيرها من التطبيقات اللامركزية القائمة على بلوكتشين ستيم إلى بلوكتشين ترون، حسبما ذكرت الشركتان في إعلان تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١٤ فبراير.

وتتضمن الشراكة أيضًا تحول توكن ستيم القديم (STEEM) إلى توككن ستيم جديد يستند إلى بلوكتشين ترون. وبعد الأخبار، ارتفع توكن ستيم بنسبة ٢٦٪ تقريبًا على مدار ٢٤ ساعة حتى وقت كتابة المقالة. وقد ارتفعت ترون أيضًا بشكل ملحوظ، حيث زادت بنسبة ١٠٪ في وقت كتابة المقالة.

بالإضافة إلى ذلك، سيمكّن التعاون الهبات لمستخدمي ترون الحاليين من خلال توكن ستيم الجديد القائم على ترون بالإضافة إلى برنامج تسريع جديد تجاه مجتمع المطورين.

وقد عبر جستن مؤسس شركة ترون ومديرها التنفيذي عن ثقتها في أن الشراكة الجديدة ستتيح للشركات "الدخول في عصر جديد من الشبكات الاجتماعية اللامركزية." حيث أكد صن الأخبار على تويتر، وأعطى اسم ستيمت ٢.٠ إلى ستيمت المستندة إلى ترون.

ترون وستيمت ستقودان التبني الشامل معًا

أكد نيد سكوت، أحد المؤسسين ورئيس مجلس إدارة ستيمت، أن المنصة تم إنشاؤها في عام ٢٠١٦ بمهمة أصلية تتمثل في مقابلة العملات المشفرة لتحقيق التبني الشامل. وتابع سكوت:

Advertisements

"من إطلاق المنصة في عام ٢٠١٦ بميزانية محدودة إلى اليوم، لقد استمتعت بتطوير المنصة ونمو قاعدة مستخدميها - والآن أنا متحمس لرؤية محاولة شريك استراتيجي للوصول بها إلى آفاق جديدة."

ويوفر ستيمت خدمة تشبه ريديت يتم تشغيلها على بلوكتشين ستيم الخاصة بستيمت، ويُعد ستيمت واحدًا من أكبر التطبيقات اللامركزية، مع أكثر من ١,٣ مليون حساب مسجل حتى وقت كتابة المقالة، وفقًا لبيانات من مستكشف كتل ستيم. كما يُعرف ستيمت أيضًا بإصدار بدائل تستند إلى بلوكتشين لمواقع الوسائط الرئيسية مثل يوتيوب وغنستغرام مثل دي تيوب وAPPICS.

وستجلب الشراكة، على ما يبدو، المزيد من الزخم إلى بلوكتشين ترون مع قاعدة مستخدمين قوية في ستيمت. ووفقًا للبيانات المستقاة من أداة تحليل حركة المرور على شبكة الإنترنت، قام موقع ستيمت بزيارة أكثر من ٧,٨ مليون زيارة في يناير ٢٠٢٠. ووفقًا للإعلان، يوجد لدى ترون الآن أكثر من ٨٠٠ التطبيقات اللامركزية تعمل على نظامها البيئي.

تتبع الأخبار خطًا تم الإبلاغ عنه على نظام المكافآت المستندة إلى ستيم بلوكتشين للناشرين في سبتمبر ٢٠١٩. وفي الواقع، يبدو أن النظام واجه العديد من الأخطاء على بلوكتشين الخاص به، حيث أوقف بعضها تشغيل الشبكة لمدة يومين على الأقل.

كما صرح أندرو ليفين، رئيس الاتصالات في ستيمت، لكوينتيليغراف أن الشركة كانت تعمل بنشاط خلال العام الماضي على الرغم من تجنبها إلى حد كبير الأضواء في عام ٢٠١٩. حيث قال ليفين:

"يعتقد الكثير من الناس أننا كنا نقف صامدين طوال العام الماضي، لكننا كنا نعمل كثيرًا على بنيتنا التحتية بما في ذلك هايفمايند وميرا ومع المجتمعات في ستيمت."

وفي وقتٍ سابق من شهر فبراير، قام مؤسس شركة ترون صن أخيرًا بتناول وجبة غداء خيرية مع رئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثواي وناقد بيتكوين (BTC) الشهير وارن بافيت بعد سلسلة من التأخيرات في عام ٢٠١٩.