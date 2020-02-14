بعد أن وجد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نقاطًا الضعف، ميديتشي فنتشرز تدافع عن تطبيق بلوكتشين للتصويت "فوتز"

تام شمس - الجمعة 14 فبراير 2020 08:55 مساءً - أصدر جوناثان جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة أوفرستوك ورئيس شركة ميديتشي فنتشز، بيانًا يدعم بلوكتشين في التصويت استجابةً لادعاءات نقاط الضعف التكنولوجية التي نشرت يوم ١٣ فبراير.

وقد حصلت التكنولوجيات الناشئة على العديد من وجهات النظر المتناقضة من الهيئات التنظيمية عندما قيل إن تطبيق برمجيات للهاتف المحمول تم تصميمه للمساعدة في حساب إجمالي عدد الأصوات في تجمع آيوا الديموقراطي الأخير قد تعطل، مما أدى إلى اضطرار الحزب الديموقراطي إلى تأخير الإبلاغ العام عن نتائج يوم الاثنين الماضي.

ولكن هل تفشل لعبة بلوكتشين حقًا عندما يتعلق الأمر بالانتخابات؟

في أعقاب فضيحة تجمع ولاية آيوا، خضعت تطبيقات الاقتراع القائمة على أساس بلوكتشين للتدقيق، مما أدى إلى تحليل أمان لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفوتز، وهو أول تطبيق للتصويت على الإنترنت يتم استخدامه في الانتخابات الفيدرالية بالولايات المتحدة.

حيث ادعى الباحثون أنهم عثروا على نقاط ضعف في فوتز تمكن "أنواعًا مختلفة من الخصوم من تغيير أو إيقاف أو فضح تصويت المستخدم، بما في ذلك الهجوم الجانبي الذي يمكن فيه لخصم الشبكة السلبي تمامًا استرداد اقتراع سري للمستخدم."

وعلى هذا النحو، خلص مؤلفو التحليل إلى أن التطبيق غير آمن، مضيفًا أن "النتائج التي توصلنا إليها بمثابة توضيح ملموس للحكمة المشتركة ضد التصويت عبر الإنترنت، وأهمية الشفافية لشرعية الانتخابات."

وفي غضون ذلك، أجرت شركة فوتز تحليلها الخاص من خلال CISA Hunt وفريق الاستجابة للحوادث (HIRT) لتحديد إذا ما كان هناك دليل على وجود نشاط ضار مستهدف في شبكة التطبيق. واختتم الفريق إلى أنه:

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"لم يكتشف محللو فريق الاستجابة للحوادث أي سلوكيات أو ممثلين لتهديدات الأنشطة السابقة على الأجزاء الموجودة في نطاق شبكات فوتز. وقد حدد الفريق بعض المناطق التي يمكن فيها تحسين أشكال الحماية والدفاع المتعمقة لمساعدة موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات في فوتز في الدفاع عن شبكة المؤسسة الخاصة بهم. ويشيد الفريق بفواتز لتدابيرها الاستباقية في استخدام الكناري ومكافآت الأخطاء وتنبيهات شودان والمسح الداخلي النشط والفرق الحمراء."

المناقشات التقنية تجري إلى أقصى الحدود

في بيانه الصادر يوم ١٣ فبراير، أيد جونسون فواتز، قائلًا إنه يمنع تزوير التصويت ويحمي خصوصية كل ناخب. وأوضح أن التكهنات الأخيرة حول التكنولوجيا في الانتخابات قد تحولت إلى التطرف لتصبح موقفًا مناهضًا للتكنولوجيا ومناهضًا للتعلم. حيث قال جونسون:

"أعتقد اعتقادًا راسخًا أن هذا يقوض التقدم الأمريكي. وهذا الافتراض الخاطئ أيضًا يعمل على إيقاف سعينا لتجريب واختبار وتطوير التقنيات التي لا تخفف المخاطر فحسب، بل تجعل التصويت في متناول السكان الذين لا يستطيعون الوصول إلى صناديق الاقتراع فعليًا."

وفي وقتٍ سابق من شهر فبراير، أشارت شركة تصويت رئيسية أخرى تعمل بنظام بلوكتشين، وهي فوتم، إلى أنه لا يزال من غير الواضح تمامًا الوظيفة التي قدمها التطبيق لمجالس آيوا الانتخابية. قال بيت مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة فوتم، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كوينتيليغراف: