بلوكفوليو وتوكن تاكس تتعاونان لجعل الضرائب أسهل

تام شمس - الجمعة 14 فبراير 2020 08:52 صباحاً - إن الموعد النهائي لتقديم ضرائب ٢٠١٩ في الولايات المتحدة يقترب بسرعة. وحتى بالنسبة لأولئك الذين يعلنون الدخل التقليدي، يمكن أن تكون العملية طويلة للغاية. وأحد أكبر التحديات التي يواجهها أصحاب العملات المشفرة في الولايات المتحدة وخارجها هو كيفية الإعلان عن أصول العملات المشفرة الخاصة بهم وعدم خداع مصلحة الضرائب.

الموسم الضريبي لحاملي العملات المشفرة أصبح أكثر بساطة

تحاول بلوكفوليو وتوكن تاكس تسهيل هذه العملية لسكان الولايات المتحدة. وتوكن تاكس هي عبارة عن منصة لمستثمري العملات المشفرة والتي يمكنها تحليل البيانات من معاملات العملات المشفرة وإنشاء النماذج الضريبية المناسبة، في حين أن بلوكفوليو هي محفظة العملات المشفرة للهواتف المحمولة. ومن خلال دمج هذين، يمكن للمستخدمين تتبع العملات المشفرة في بلوكفوليو، والاشتراك في توكن تاكس، ومنحهم على الفور خيار لاستيراد جميع معاملاتهم. حيث يشير مؤسس توكن تاكس أليكس مايلز إلى أنه:

"واحدة من أكبر مضيعات الوقت للمستخدمين هي كيفية الحصول على معاملاتهم في نظام توكن تاكس. وبالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يتتبعون معاملاتهم بالفعل في بلوكفوليو، فإن الاندماج أصبح منطقيًا تمامًا." Advertisements

وكواحدة من الشبكات الرائدة لتتبع مجموعات أعمال العملات المشفرة وإدارتها، يتفق إدوارد مونكادا الرئيس التنفيذي لشركة بلوكفوليو:

"يسرنا أنه من خلال هذا التكامل والشراكة، تصبح تجربة توكن تاكس الموفرة للوقت بشكل كبير أصلًا أكثر سهولة لمستخدمينا."

ويعني هذا الدمج أن مستخدمي بلوكفوليو الحاليين الذين قاموا بالفعل بإدخال بيانات معاملاتهم، لن يضطروا إلى تكرار عملهم في النماذج الضريبية. ويجب أن يتذكر جميع حاملي العملات المشفرة أن الإبلاغ الخاطئ أو غير الصحيح للأصول عن ضرائبهم في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى غرامات كبيرة.