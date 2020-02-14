حصري: مجموعة صينية تتطلع لشراء واحدة من أكبر تجمعات تعدين بيتكوين في أمريكا اللاتينية

تام شمس - الجمعة 14 فبراير 2020 05:03 صباحاً - يتفاوض روسيلو لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم، كوين باي، وأحد الأسماء الرائدة في سوق بيتكوين والعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية، على بيع مزرعة التعدين البرازيلية المسجلة في باراغواي "كوين باي"، والتي كانت في السابق شركة عملات مشفرة رائدة في أمريكا اللاتينية.

ووفقًا للمعلومات الحصرية التي حصلت عليها كوينتيليغراف، تم التفاوض بالفعل وسيتم بيع مصنع التعدين بأكمله في باراغواي إلى مجموعة صينية تعمل بالفعل في مزارع مماثلة في الصين.

القائمين بالتعدين الصينيين يشعرون بالقلق إزاء تشديد اللوائح

ورد أن المجموعة بحثت عن لوبيز لأسباب تنظيمية، متخيلة سيناريو صعبًا في الصين بعد إطلاق أي عملة رقمية للبنك المركزي الصيني (CBDC) قد تتسبب في موجة جديدة من الاضطهاد في مجال العملات المشفرة.

تشديد اللوائح يجعل القائمين بالتعدين الصينيين ينظرون إلى مكان آخر

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام القائمين بالتعدين الصينيين الآخرين بالبحث عن مواقع بديلة لإقامة عمليات، لأن سيتشوان هي أكبر منطقة تعدين بيتكوين في العالم. يمتد موسم الأمطار هناك من أبريل إلى سبتمبر، وينقل العديد من القائمين بالتعدين عملياتهم إلى منغوليا الداخلية وشينجيانغ ويونان خلال موسم الجفاف للاستفادة من الطاقة الناتجة عن شركات الطاقة الحرارية.

ومثل باراغواي، تجتذب دول مثل كازاخستان وأوزبكستان شركات التعدين الصينية التي تتطلع لإيواء معدات أقدم وأقل ربحية مثل أنتمينر إس٩ وإي١٠ وإم٣. وفي المزارع في الصين، تمسكوا بالمعدات الأكثر حداثة لأسباب لوجستية.

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التغييرات في الآلات والإدارة

في حالة بيع عملة كوين باي إلى الصينيين، يجب إزالة جميع المعدات في مزرعة التعدين المسجلة في البرازيل ومقرها باراغواي، وفقًا لمصادر تحدثت إلى كوينتيليغراف لم يُذكر اسمها. وبهذه الطريقة، سيكون أمام لوبيز حتى نهاية شهر فبراير لإزالة جميع الآلات التي لديه في مساحته.

عندما استضافت كوين باي آلات الطرف الثالث، تم إخطار العملاء بالوجهة التي يرغبون في منحها، ومعظمها من أنتمينر إس٩. وتتضمن المفاوضات أيضًا السماح للصينيين بالتشاور مع كوين باي لمدة تصل إلى ٨ سنوات، والذي لا يشمل فقط جوانب التعدين ولكن العلاقات الحكومية والتنظيمية أيضًا.

ومع التقدم نحو شراء كوين باي، كان الصينيون قد قاموا بالفعل بشحن معداتهم إلى باراغواي وأغلقوا بعض المصانع في الصين.

أثناء حديثه عن تعدين بيتكوين في برنامج تلفزيوني، أشار لوبيز مؤخرًا إلى أن التعدين أصبح أكثر احترافًا وأن التنصيف سيؤدي دائمًا إلى القضاء على احتمال عدم إجراء أي تعدين على نطاق واسع.