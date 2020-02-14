ملايين تجار التجزئة على الإنترنت يمكنهم الآن قبول داي على كوين بيز كومرس

تام شمس - الجمعة 14 فبراير 2020 05:03 صباحاً - قامت كوين بيز كومرس، وهي منصة تدعم مدفوعات العملات المشفرة لتجار التجزئة على الإنترنت، بإضافة العملة المستقرة داي من ميكرداو كطريقة دفع معتمدة هذا الأسبوع.

وسيسمح هذا الدمج للتجار في جميع أنحاء العالم بقبول عملاتهم المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات دون أن تتحمل كوين بيز كومرس أي رسوم إضافية.

ويمكن للتجار إضافة زر "الدفع باستخدام العملات المشفرة" لعملية السحب الخاصة بهم، أو اختيار قبول داي فقط. كما يمكن لأصحاب المتاجر حاليًا كسب معدل ادخار داي يبلغ ٧,٥٪.

ويمكن أن يفتح ذلك أبوابًا لأكثر من ٨٠٠٠٠٠ متجر و٣ ملايين متجر على شبكة الإنترنت على شوبيفاي و "ووكومرس"، وأي شخص آخر يبحث عن طريقة لقبول عملة مستقرة غير مركزية كوسيلة للدفع. وهو يقدم أيضًا التجار لشريحة متنامية من سوق العملات المشفرة، مما يتيح لهم سد الفجوة بين مطوري تطبيقات التمويل اللامركزي وشركاتهم الخاصة.

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والتمويل اللامركزي هو توجه شعبي نشأ عن طريق تقنيات العملات المشفرة وبلوكتشين، حيث يقدم الخدمات المالية التقليدية إلى قطاع العملات المشفرة.

حيث أخبر رون كريستنسن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميكر، كوينتيليغراف قبل بضعة أشهر أن: