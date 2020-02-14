كوريا الجنوبية تخصص ١٦ مليون دولار لتدريب خبراء التمويل الرقمي في المستقبل

تام شمس - الجمعة 14 فبراير 2020 03:02 صباحاً - أعلنت هيئة الخدمات المالية الكورية وحكومة سيول الحضرية عن خطط لاستثمار ١٦ مليون دولار في تدريب خبراء التمويل الرقمي لمدة أربع سنوات يوم ١٢ فبراير. وفترة تقديم الطلبات للفوز بالمنح المرتبطة هي من ٤ إلى ٦ مارس.

تفاصيل البرنامج الجديد

أوضحت هيئة الخدمات المالية أن الطلب على المتخصصين في التكنولوجيا المالية آخذ في الازدياد. ويهدف البرنامج إلى ضمان الفرص التعليمية للجيل القادم من محترفي التكنولوجيا المالية.

وسيبدأ البرنامج في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ وسيستمر حتى عام ٢٠٢٣ في المركز المالي في منطقة يويدو في العاصمة سول. وهي مفتوحة للعاملين في الشركات المالية ومؤسسي شركات التكنولوجيا المالية والباحثين عن عمل في القطاع.

هناك نوعان من المناهج الدراسية للمتقدمين للاختيار من بينها: برامج مع شهادات وبرامج بدون شهادات. وسيضم برنامج شهادة الماجستير ٨٠ طالبًا سنويًا، بينما سيكون برنامج التدريب الاحترافي على التمويل الرقمي غير مفتوحًا أمام ١٦٠ طالبًا بدعم مالي مشروط.

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ومحتويات الدورة عبارة عن نظريات متقدمة ودورات عملية للدراسة المكثفة للمجالات ذات الصلة بالتمويل الرقمي بما في ذلك البيانات الضخمة والخدمات السحابية وبلوكتشين.

كوريا الجنوبية تدفع القطاع التكنولوجيا المالية قدمًا

في العامين الأخيرين، حققت هيئة الخدمات المالية الكورية اختراقات كبيرة في التشريعات المالية، بما في ذلك القانون الخاص بشأن البنوك التي تعمل عبر الإنترنت فقط، وقانون دعم التكنولوجيا المالية للابتكار، وقانون الإقراض من الأقران. وفي نفس الإعلان، قالت الهيئة: