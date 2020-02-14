تعليق حساب أنتوني بومبيانو من تويتر - لمدة ساعة

تام شمس - الجمعة 14 فبراير 2020 03:02 صباحاً - اعتبارًا من الساعة ١٩:٣٠ بالتوقيت العالمي المنسق يوم ١٣ فبراير، تم تعليق حساب تويتر للمؤسس المشارك لمورغان كريك ديجيتال وشخصية العملات المشفرة المشهورة أنتوني بومبليانو، فقط للعودة إلى العمل في غضون ساعات.

تعليق قصير، ربما للترويج

بالنظر إلى موضع بومبليانو داخل مجتمع العملات المشفرة - حيث يعرفه في كثير من الأحيان لقب "بومب" - كان التعليق موضوع الكثير من التكهنات خلال الفترة القصيرة التي كان فيها الحساب غير متصل بالإنترنت بالفعل.

ولاحظ أحد مستخدمي تويتر أنه في وقت مبكر من ذلك اليوم، استخدم بومبليانو تغريدة سريعة الانتشار من المرشح الديمقراطي للرئاسة مايك بلومبرغ يهاجم الرئيس ترامب كوسيلة للإعلان عن البودكاست الخاص به:

المصدر: تويتر

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ومن الممكن أن يكون تويتر قد وجد مشكلة في نهج بومبليانو للترويج الذاتي.

وقد تم إعادة تشغيل الحساب بحلول الساعة ٤:٢٨ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (١٩:٢٨ بالتوقيت العالمي)، كما يتضح من تغريدة من بومبليانو التي كانت تحتوي فقط على الهاشتاغ #FreePomp ورابطًا لمقطع الفيديو الموسيقي لماسي "Welcome Back."

بومبليانو صعودي أكثر من أي وقت مضى

بومبليانو هو داعم معروف لأصول العملات المشفرة بشكل عام وبيتكوين بشكل خاص. وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، تنبأ بأن سعر بيتكوين كان بالفعل في طريقه إلى ١٠٠٠٠٠ دولار.

ولم يقدم تويتر أي تفسير رسمي حتى وقت كتابة المقالة. ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها علاقة تويتر بالعملات المشفرة معادية. ففي عام ٢٠١٨، حظرت منصة التواصل الاجتماعي إعلانات العملات المشفرة.