سوق العملات الرقمية المشفرة او سوق التشفير cryptocurrencies ينافس وبقوة شديدة أسواق الأصول التقليدية والملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في وقت الأزمات. 5 عملات رقمية مشفرة تستحوذ على 76 في المئة من مكاسب تتجاوز 62 مليار دولار في الأسبوع.

في الوقت الذي يدرس فيه البنك المركزي الأوروبي جدوى إصدار عملة رقمية، انتعش سوق العملات المشفرة بقيادة “البتكوين“، التي استحوذت على نصف المكاسب الضخمة التي حققها السوق منذ بداية شهر فبراير الحالي. لكن الغريب أن عملة “إيثريوم” تمكنت من تجاوز “بتكوين” في إجمالي المكاسب التي حققتها خلال الأسبوعين الماضيين.

سوق التشفير ينافس وبقوة شديدة أسواق الأصول التقليدية

تسببت المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس “كورونا” القاتل في انصراف المستثمرين عن أسواق الأسهم والسندات التي تكبدت خسائر عنيفة خلال الأيام الماضية، فيما يشير إلى أن سوق العملات الرقمية تنافس وبقوة شديدة أسواق الأصول والملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في وقت الأزمات.

في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن “المركزي الأوروبي” يدرس في الوقت الحالي ما إذا كان إصدار عملته الرقمية خاصة سيفيد منطقة اليورو. وأضافت “نريد تقييم ما إذا كانت العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تخدم غرضاً واضحاً للجمهور وتدعم أهداف البنك”.

وأكدت “لاغارد” أن البنك المركزي الأوروبي سيعمل جنباً إلى جنب مع خمسة بنوك مركزية أخرى وبنك التسويات الدولية على مشاركة الخبرات في هذا المجال وتقييم الاستخدام المحتمل عبر الحدود لهذه العملات الرقمية، بما يتوافق مع البيان المشترك الصادر عن هذه البنوك في الشهر الماضي.

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خلال الأسبوعين الماضيين، وتحديداً منذ بداية شهر فبراير الحالي، قفزت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية من مستوى 237.7 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي، إلى مستوى 300.1 مليار دولار في تعاملات، لتربح السوق نحو 62.4 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 25.26 في المئة.

واستحوذت أشهر 5 عملات رقمية، بقيادة “البتكوين”، على ما يقرب من 47.5 مليار دولار، بنسبة 76 في المئة من إجمالي المكاسب التي حققتها العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين.

على صعيد العملات الرقمية، قفزت عملة البتكوين، الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، بنسبة 20 في المئة رابحةً نحو 1713 دولاراً، بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 8596 دولاراً في نهاية تعاملات الشهر الماضي، إلى نحو 10400 دولارات في تعاملات صباح اليوم.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 156.3 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي إلى نحو 187.7 مليار دولار في تعاملات اليوم، رابحةً نحو 31.4 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 20.08 في المئة. وبذلك البتكوين يستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 59.54 في المئة من إجمالي سوق العملات الرقمية، كما تستحوذ على نحو 50.32 في المئة من إجمالي مكاسب سوق العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين.

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