عملة البنك الفيدرالي الأمريكي الرقمية FedCoin قد تظهر في قريبا

قال محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي لايل برينارد يوم الاربعاء حول عملة البنك الفيدرالي الأمريكي الرقمية FedCoin، ان مجلس الاحتياطي الاتحادي يبحث في مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالمدفوعات الرقمية والعملات بما في ذلك السياسة والتصميم والاعتبارات القانونية حول احتمال إصدار عملته الرقمية المشفرة FedCoin الخاصة.

حاكم الولاية Lael Brainard يعترف بأن البنك المركزي الأمريكي يبحث في اصدار عملة FedCoin

منذ أكثر من عشر سنوات ، لم يكن أحد يعتقد أن Bitcoin ، العملة الافتراضية الجديدة التي تدعمها البلوكشين ، ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في العالم المالي وإجبار البنوك المركزية على التكيف مع الظروف الجديدة. هذا هو بالضبط ما يحدث. ذهب اعتماد blockchain حتى الآن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه يعتزم إصدار عملته الرقمية الخاصة ، والتي يطلق عليها ” FedCoin “.

تشير تصريحات برينارد إلى المزيد من الانفتاح على إمكانية إصدار عملة رقمية مشفرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالماضي.

وقال برينارد في مؤتمر حول المدفوعات في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفورد من خلال تحويل المدفوعات فإن الرقمنة لديها القدرة على توفير قيمة وراحة أكبر بتكلفة أقل”. لم تتطرق إلى أسعار الفائدة أو التوقعات الاقتصادية الحالية.

قال برينارد في انتقاد جزئي لمخاوف البنوك المركزية العالمية حول صعود أنظمة الدفع الرقمية الخاصة والعملات بما في ذلك مشروع العملة الرقمية Libra التابعة ل Facebook.

بعض اللاعبين الجدد ليسوا جزءًا من الحواجز التنظيمية للنظام المالي ، وقد تشكل عملاتهم الجديدة مشاكل في مجالات مثل التمويل الغير المشروع والخصوصية والاستقرار المالي ونقل السياسة النقدية.

تناقش البنوك المركزية في العالم حول كيفية إدارة تكنولوجيا التمويل الرقمي وأنظمة البلوكشين التي تستخدمها عملة البيتكوين ، والتي تعد بالدفع الفوري غير معترفة بالحواجز الدولية بتكلفة منخفضة جدا.

البنك الاحتياطي الفيدرالي الان يقوم بتطوير خدمة الدفع والتسوية في الوقت الفعلي على مدار الساعة ، ويقوم حاليًا بمراجعة 200 خطاب تعليق تم إرسالها في أواخر العام الماضي حول تصميم الخدمة المقترحة ونطاقها المتعلقة بالعملة الرقمية.

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بالإضافة إلى ذلك ، فإن البنك المركزي “يجري أيضًا أبحاثًا وتجريبًا حول تقنيات دفتر الأستاذ الموزع وحالات استخدامها المحتملة للعملات الرقمية ، بما في ذلك إمكانات اتفاقية انشاء عملة البنك المركزي الرقمية CBDC” ، كما قال المحافظ.

أظهرت دراسة دولية حديثة أن العشرات من البنوك المركزية على مستوى العالم تقوم بهذا العمل ، حيث تمضي الصين قدما في خطط إصدار عملتها الرقمية المشفرة.

البنك الفيدرالي الأمريكي يعيد النظر في العملات المشفرة بعد عامين من المقاطعة

قبل أقل من عامين ، صرح برينارد في مؤتمر في سان فرانسيسكو أنه “لا توجد حاجة ماسة واضحة” لمثل هذه العملات الرقمية المشفرة.

ولكن ذلك كان قبل طموحات فيسبوك المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة، الامر الذي جعل كل الجهات الحكومية تنظر في الامر بشكل جدي، و هذا ما أظهر في مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك برينارد الحماس و الخوف كذلك بشأن ما يتعلق بحماية المستهلك وتهديد البيانات والخصوصية التي يمكن أن تطرحها عملة يمكن أن يستخدمها ثلث سكان العالم الذين لديهم حسابات على Facebook.

في مؤتمر الأربعاء ، قال برينارد إن مشروع Facebook Libra ” انه يجب و بإلحاح العمل و النظر حول العملات الرقمية المشفرة. و قال نحن نتعاون مع البنوك المركزية الأخرى لتعزيز فهمنا للعملات الرقمية للبنك المركزي.

وقال براينارد إنه مع المزيد من الدول التي تبحث في إصدار عملاتها الرقمية الخاصة بها ، فإن ذلك يضيف إلى مجموعة من الأسباب أن العالم يجب ان يبجث في الامر و ان يعمل من أجل تحديث السيايات النقدية المالية من أجل مواجهة المستقبل.

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