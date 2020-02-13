شركة إس بي آي كريبتو تتعاون مع نورثرن داتا على مشروع التعدين

تام شمس - الخميس 13 فبراير 2020 05:54 مساءً - تتعاون شركة إس بي آي هولدينغز التابعة لشركة الخدمات المالية اليابانية العملاقة مع شركة التكنولوجيا الألمانية نورثرن داتا إيه جي وشركة تشغيل مراكز البيانات ومقرها تكساس "واينستون يو إس".

وتم الكشف عن هذه الشراكة في إعلان صدر يوم ١٣ فبراير، يوضح بالتفصيل أن واينستون - وهي شركة تابعة لنورثرن بيتكوين إيه جي ومقرها فرانكفورت - ستستضيف إس بي آي كريبتو في مركز البيانات التابع لها في تكساس، بالإضافة إلى مساعدة إس بي آي كريبتو في تطوير المشاريع المرتبطة ببلوكتشين.

حيث قال كارسون سميث الرئيس التنفيذي لإس بي آي إن الشركة كانت تضع خططًا مع واينستون و نورثرن داتا لمزرعة التعدين في تكساس منذ أوائل العام الماضي.

وأشار الإعلان كذلك إلى أن إس بي آي كريبتو قد تستثمر أيضًا في أسهم نورثرن داتا.

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توقعات الصعود لإس بي آي

يبدو أن إعلان اليوم يؤكد التقارير السابقة التي تفيد بأن الشركات كانت تقوم بتطوير عملية تعدين عملات مشفرة كبيرة كما حدث في الشهر الماضي، وقامت إس بي آي بتوقيع اتفاقية مع واينستون لمعالجة معاملات العملات المشفرة في منشأة تعدين جديدة.

وفي نوفمبر الماضي، أبرمت شركة نورثرن بيتكوين اتفاقية دمج مع واينستون لبناء ما يُفترض أنه سيكون أكبر مزرعة تعدين في العالم. حيث يقال إن موقع نورثرن بيتكوين إيه جي الجديد سيبدأ عملياته بسعة أولية تبلغ ٣٠٠ ميغاوات، ومن المتوقع أن يصل إلى غيغاوات واحد بحلول نهاية عام ٢٠٢٠.

كما أظهرت إس بي آي اهتمامًا متزايدًا بالعملات الرقمية على مدار الأشهر الماضية، حيث قامت بتطبيق التقنيات من قبل ريبل وتحالف بلوكتشين "آر ثري" كجزء رئيسي من استراتيجيتها لتمكين معيار عالمي للعمليات المالية مثل المدفوعات الدولية والتمويل التجاري.