شراكةٌ جديدة تتيح للمستثمرين المؤسسيين لعب أسواق التداول المباشر للعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 13 فبراير 2020 02:56 صباحاً - تتعاون شركة "بي تو سي تو"، التي تقدم خدمات إقراض العملات المشفرة والسيولة ومقرها المملكة المتحدة، مع SFOX، وهي شركة عملات مشفرة أمريكية رائدة تخدم المستثمرين من المؤسسات، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ١٢ فبراير.

وتهدف هذه الشراكة إلى السماح لعملاء SFOX (بما في ذلك مديري الأصول والمكاتب العائلية والأفراد ذوي القيمة العالية) بالوصول إلى مجمعات السيولة الكبيرة في "بي تو سي تو" وأسواق خارج البورصة (OTC) ذات الأسعار الأفضل عبر نقطة دخول واحدة.

حيث قال داني كيم، رئيس قسم التطوير في SFOX:

"يسعدنا أن نتشارك مع "بي تو سي تو"، أكبر مزود للسيولة خارج البورصة، حيث يعتمد المشاركون في السوق المؤسسي على مستوى العالم على التسعير المتدفق وقدرات التداول الإلكتروني. وسيستفيد عملاء SFOX الآن من مصدر جديد للسيولة خارج البورصة إلى جانب اكتشاف أكبر للأسعار." Advertisements

حيث قال ماكس بونين، مؤسس ومدير شركة "بي تو سي تو":

"تمكن شراكتنا مجموعة أوسع من المشاركين في السوق من الوصول إلى أسعار التداول المباشر في الوقت الحقيقي وأسواق ثنائية الاتجاه عميقة. ومثل أسواق العملات الأجنبية التي تكاد تكون كلها خارج البورصات، تتداول فئة الأصول الرقمية بشكل متزايد خارج البورصة، مما يؤدي إلى فروق أسعار أقل وسيولة أعمق."

و"بي تو سي تو" هو أول مكان تداول خارج البورصة يتم إضافته إلى منصة SFOX. وتعتقد القيادة في كلا النظامين أن أسواق التداول المباشر للعملات المشفرة اكتسبت حصتها في السوق من البورصات التقليدية خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد تنبأ تقرير صادر عن أيت غروب١ بأن نشاط التداول المباشر سيشكل قريبًا غالبية حجم تداول العملات المشفرة.

حيث ذكر كوينتيليغراف أن البيانات الحديثة من تاب غروب تظهر أن حصة أسهم الولايات المتحدة المتداولة في البورصة ارتفعت من ٣٤,٧٪ في ديسمبر ٢٠١٨ إلى ٣٨,٦٪ في أبريل ٢٠١٩. وينكس هذا الاتجاه أيضًا في أوروبا، حيث شكلت التجارة خارج البورصة ٩,٦٪ من جميع أنشطة التبادل في نفس الفترة.