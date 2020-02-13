مهاجم البريد في هولندا يطلب بيتكوين لوقف تفجير الأشياء

تام شمس - الخميس 13 فبراير 2020 02:56 صباحاً - انفجرت قنبلتان بالبريد في هولندا يوم الأربعاء ويطالب مجرم مجهول بدفع بيتكوين لمنع وقوع هجمات في المستقبل، حسبما ذكرت الشرطة الهولندية.

وقد انفجرت القنبلة الأولى في مكتب فرز البريد في بنك ABN Amro في أمستردام صباح الأربعاء. بينما انفجرت قنبلة البريد بعد لحظات من إخراج عامل غرفة البريد للعبوة. حيث قال السيد فان دير فارست إن "الزميل الذي كان يقوم بفرز البريد سمع صوت الهسهسة، وألقى الحزمة بعيدًا".

ثم وقع الانفجار الثاني بعد أقل من ساعة في بلدة حدودية تسمى كيركراد. وتم إرسال الحزمة بالبريد الإلكتروني إلى شركة محلية، وهي شركة الإلكترونيات اليابانية ريكو.

ولم يصب أحد في أي من الانفجارين، لكن الشرطة تقول إن القنابل أُرسلت جنبًا إلى جنب مع ملاحظات تطالب بالدفع في بيتكوين لمنع المزيد من التفجيرات.

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وقد بدأت الشرطة تحقيقاتها لكنها لم تربط القضايا رسميًا معًا. حيث قالت ليكس فان ليبرغن المتحدثة باسم شرطة أمستردام اليوم لموقع دي تيليغراف الهولندي: "من العدل أن نقول إن كل هذه الأمور مرتبطة لأن نفس الطلب تم تقديمه [...] لكننا ما زلنا لا نعرف من أرسله. وما زلنا نحقق".

ولم تكشف الشرطة حتى الآن عن كمية بيتكوين التي طلبها المهاجم المجهول.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها هولندا قيام المخترقين الذين يطلبون مدفوعات العملات المشفرة. حيث طالب مهاجم جامبو ٢٠١٥، الذي وضع المتفجرات في محلات سوبر ماركت جامبو في جميع أنحاء البلاد، بالمكافأة في بيتكوين.