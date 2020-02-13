ليست ١٠٠ ضعف، لكنها تكفي: كوين بيز برو تعيد إطلاق الرافعة المالية بثلاثة أضعاف

تام شمس - الخميس 13 فبراير 2020 02:56 صباحاً - كشفت كوين بيز برو، وهي ذراع منصة تداول العملات المشفرة في بورصة كوين بيز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، النقاب عن التداول بالهامش لعملاء محددين.

ويمكن لمستخدمي كوين بيز برو النشطاء في ٢٣ ولاية التجارة الآن باستخدام الرافعة المالية على كوين بيز برو، وفقًا لإعلان الشركة على المدونة يوم ١٢ فبراير.

وتستضيف كوين بيز برو حدًا متواضعًا للرافعة المالية ٣x، في حين أن البورصات مثل بيتميكس وباينانس تقدم رافعة مالية ١٠٠x وما فوق.

ما هو تداول الهامش؟

عادةً ما يشتمل منتج الهامش في دوائر تداول الأصول الاحترافية على اقتراض الأموال التي يتم التداول بها على أساس كل عملية تداول.

وقد قالت كوين بيز إن بورصة برو تستضيف الآن رافعة مالية ٣x، بحيث يمكن للمستخدمين الذين لديهم بيتكوين واحد (BTC) الدخول في صفقات مع ثلاثة بيتكوين (عملتي بيتكوين مقترضتين)، مما ينتج عنه مكاسب أو خسائر متضخمة، اعتمادًا على التداول.

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من يستطيع استخدام الهامش؟

أشارت كوين بيز إلى الميزة المفتوحة للاعبين التجزئة والمؤسسات. وقيدت البورصة مشاركة التجزئة للمقيمين في ٢٣ ولاية. حيث يجب أن يكون لدى عملاء البيع بالتجزئة سجلات حساب توضح النشاط المنتظم على المنصة للتأهل للهامش.

وعلى الجانب المؤسسي، يوجد الهامش المتاح في ٤٣ ولاية وتسعة بلدان أخرى.

لماذا أزالت كوين بيز برو الهامش منذ سنوات؟

تم تغيير منصة تداول كوين بيز التي تم تغيير اسمها من GDAX إلى كوين بيز برو في عام ٢٠١٨، وقدرتها على تداول قدرات الهامش ٣x لبيتكوين ولايتكوين وإيثريوم في عام ٢٠١٧، كما هو موضح في تغريدة حول الشركة.

ومع ذلك، أزالت المنصة الميزة، في الأشهر التي أعقبت انهيار إيثريوم السريع في يونيو ٢٠١٧، والذي تسبب في انخفاض الأصل من ٣١٧ دولارًا إلى ٠,١٠ دولار في لحظة. حققت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، أو CFTC، أيضًا في منصة التداول بعد الانهيار.