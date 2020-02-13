ست شركات من بين أفضل ٥٠ شركة تكنولوجيا مالية لعام ٢٠٢٠ تعمل في مجال بلوكتشين

تام شمس - الخميس 13 فبراير 2020 12:56 صباحاً - أصدرت فوربس قائمة أفضل ٥٠ شركة تكنولوجيا مالية هذا الأسبوع، والتي شملت ست شركات بلوكتشين ضمن مجموعة وسائل الإعلام من شركات التكنولوجيا المالية الكبرى.

ومع حمل علامة فئة "بلوكتشين وبيتكوين"، تأتي في قائمة فوربس، أكسوني وتشيناليسيس وكوين بيز وإيفليدجر وميكرداو وريبل، ضمن قائمة أفضل ٥٠ شركة التكنولوجيا المالية لعام ٢٠٢٠، والتي تم إصدارها يوم ١٢ فبراير.

ومن بين المتنافسين الآخرين في القائمة شركات مثل بلايد وأوبندور وليمونيد، مصنفة تحت بند المدفوعات والعقارات والتأمين على التوالي.

ترتيبٌ أبجدي

تتألف مجموعة فوربس من مجموعة من الفئات ضمن التكنولوجيا المالية، وهي تتألف من قائمة ٢٠٢٠ حسب الترتيب الأبجدي.

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ومن بين الفئات الستة المرتبطة ببلوكتشين والعملات المشفرة، وصفت بورصة العملات المشفرة "كوين بيز" بأنها الأكثر تمويلًا، بمبلغ ٥٢٥ مليون دولار. وجاءت ريبل في المركز الثاني بمبلغ ٢٩٣ مليون دولار. ونشرت إيفرليدجر أصغر قاعدة تمويل بين شركات العملات المشفرة المدرجة، بقيمة ٢٠ مليون دولار.

تقع بالكامل تقريبًا في الولايات المتحدة

لاحظت فوربس ثلاثة أوجه تشابه بالنسبة إلى ٥٠ شركة للتكنولوجيا المالية مدرجة فيما يتعلق بالمساهمة والموقع والخدمات.

حيث أوضحت أنه "هناك شيئان تشترك فيه جميع شركات التكنولوجيا المالية الخمسين لعام ٢٠٢٠: إنها شركات خاصة لديها عمليات أو عملاء في الولايات المتحدة، وهي تجعل الأمر أسهل وأسرع وأرخص في استخدام الخدمات المالية".

ومن بين الشركات الخمسين المدرجة، ٤٨ كانت تتخذ من أمريكا مقرًا لها. ويتمركز اللاعبان المتبقيان من فريق التكنولوجيا المالية في لندن بالمملكة المتحدة.