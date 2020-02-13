سيركل تواصل عمليات البيع حيث تستحوذ فوياجر ديجيتال على تطبيق الاستثمار

تام شمس - الخميس 13 فبراير 2020 12:56 صباحاً - على الرغم من الحركة الصعودية المستمرة في أسواق العملات المشفرة، تواصل سيركل بيع أجنحة أعمالها.

وافقت سيركل، وهي شركة العملات المشفرة الناشئة التي تدعمها شركة غولدمان ساكس والتي أطلقت عملة USDC المستقرة المرتبط بالدولار الأمريكي، على بيع تطبيقها لاستثمار الأصول الرقمية سيركل إنفست إلى فوياجر ديجيتال كندا، وهي مشغل وساطة الأصول الرقمية فوياجر.

سيتم نقل عملاء سيركل إنفست إلى منصة فوياجر بحلول نهاية مارس ٢٠٢٠

كجزء من عملية الاستحواذ، ستقوم فوياجر بدمج ميزات خدمة منصة العملات المستقرة الجديدة لسيركل في منصة فوياجر، حسبما أعلنت الشركة في ١٢ فبراير. كما ستقوم فوياجر بتوسيع قاعدة عملائها لتشمل أكثر من ٢٠٠٠٠٠ مستخدم عالمي بإضافة ٤٠٠٠٠ حساب فردي مع المعاملة .

ووفقًا للإعلان، من المتوقع أن ينتقل غالبية عملاء سيركل إنفست إلى منصة فوياجر بحلول نهاية مارس ٢٠٢٠. وعقب التبادل، ستشارك سيركل و فوياجر في مبادرات الأعمال الاستراتيجية لتقديم مدفوعات منخفضة التكلفة إلى قاعدة عملاء فوياجر المدمجة.

شركة فوياجر تدعي أنها تزود عملاء سيركل إنفست بتداول بدون رسوم مقابل ٣٠ عملة

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء التجزئة في سيركل إنفست الآن من الوصول إلى عدد من خدمات الوساطة الخاصة بشركة فوياجر مثل التداول بدون رسوم لأكثر من ٣٠ من أصول العملات المشفرة. وقد أشارت راشيل ماير، مديرة إدارة المنتجات في سيركل، أن الشركة متحمسة لتزويد عملاء سيركل إنفست "بعمق أوسع من ميزات الاستثمار بالتجزئة". حيث قالت ماير:

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"يأتي هذا التحول في الوقت الذي تطلق فيه سيركل خدمات ومنتجات منصة جديدة للشركات في جميع أنحاء العالم لمساعدتها على جلب فوائد العملات المستقرة إلى منتجاتها وتنمية التجارة العالمية بطرق جديدة ومبتكرة."

علاوة على ذلك، ستقوم فوياجر بإصدار أسهم مشتركة لسيركل تمثل حوالي ٤٪ من حصة الملكية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول سهم واحد من فوياجر (VYGR) بسعر ٠,٤ دولار كندي (٠,٣ دولار)، بزيادة حوالي ١,٣٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا لبيانات من تريدينغ فيو.

يأتي الاستحواذ بعد بيع سيركل ووقف مشروعات أخرى

تأسست سيركل من قبل جيريمي ألاير وشون نيفيل في عام ٢٠١٣ بهدف جعل بيتكوين (BTC) وغيرها من العملات المشفرة في الاتجاه السائد. ويبدو أن الشركة تعيد هيكلة أعمالها مؤخرًا، حيث قامت سيركل أيضًا ببيع مكتبها خارج البورصة إلى بورصة العملات المشفرة الأمريكية الكبرى "كراكن" في ديسمبر ٢٠١٩ من أجل التركيز على عملتها المستقرة.

وقبل ذلك، تم الإبلاغ عن حصول سيركل على مدير تنفيذي جديد، مع انتقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك السابق نيفيل إلى دور في مجلس إدارة الشركة. بعد شراء بورصة العملات المشفرة بولونيكس في عام ٢٠١٨، أعلنت سيركل أنها ستبيع البورصة في أكتوبر ٢٠١٩.

وفي السابق، أوقفت سيركل منتجها البحثي الأسبوعي لأبحاث السوق المشفرة سيركل ريسرش وأنهت برنامج الدفع سيركل باي، مدعيةً أنها تريد التركيز على اعتماد العملة الرقمية من خلال بولونيكس.