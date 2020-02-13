رويترز توفر التحقق من الحقائق لفيسبوك وسط الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٠

تام شمس - الخميس 13 فبراير 2020 12:56 صباحاً - في شراكة مع فيسبوك، أنشأت رويترز وحدة جديدة مكلفة بتحديد المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسبما ذكرت رويترز يوم ١٢ فبراير، قام برنامج التحقق من الحقائق على الإنترنت التابع لعموم وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الأخبار بإطلاق مبادرة لتقصي الحقائق في محاولة لتحديد المعلومات الخاطئة في وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى وجه التحديد، ستتحقق رويترز من المعلومات المنشورة على فيسبوك وإنستغرام في الفترة التي تسبق انتخابات الولايات المتحدة وما بعدها.

التحقق من المعلومات التي أنشأها المستخدم

ستقوم وحدة رويترز المخصصة بتقييم صحة ملفات الوسائط التي أنشأها المستخدم والعناوين والمحتويات الأخرى باللغتين الإنجليزية والإسبانية. وتعليقًا على المبادرة، قال جيس أبريل، مدير الشراكات العالمية في رويترز:

"نحن ندرك بثبات حجم المعلومات الخاطئة التي تحدث في جميع أنحاء العالم. وهي قضية متنامية تؤثر على المجتمع يوميًا، وتقع على عاتق المؤسسات والمنصات الإخبارية مسؤولية وقف انتشار الأخبار الكاذبة."

وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة في أعقاب اجتياز رويترز للشهادة اللازمة من قبل الشبكة الدولية لتقصي الحقائق (IFCN) يوم ٧ فبراير. وعلى الرغم من أن وكالة رويترز هي مؤسسة إخبارية راسخة كانت تنتج في السابق عمليات تدقيق للحقائق، إلا أنها لم تنتج منذ فترة حسبما كتب مايكل فاغنر، أحد خبراء التقييم في الشبكة الدولية لتقصي الحقائق، في الاستنتاجات والتوصيات، على أساس منتظم لفترة زمنية مستدامة.

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وقد خلص فاغنر إلى القول إن: "هذه هي الحالة التي لن تكون فيها سياسة رويترز للأنشطة السياسية والمجتمعية متوافقة مع معايير الشبكة الدولية لتقصي الحقائق، لكن تجدر الإشارة إلى أن سياستهم واقعية ومعقولة".

دراما الانتخابات الأمريكية

ليس من المستغرب أن يقرر فيسبوك إجراء التحقق من صحة المعلومات التي ينشرها المستخدمون، مع الأخذ في الاعتبار أنه في العام الماضي، وجد فيسبوك نفسه في التقاطع بين الاضطراب التنظيمي عندما قامت كامبريدج أناليتيكا بجمع بيانات مستخدمي فيسبوك لما يقرب من ٥٠ مليون شخص دون إذن، لاستهدافهم مع إعلانات مخصصة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠١٤.

وفي هذه الأثناء، فقد مجتمع العملات المشفرة وتكنولوجيا بلوكتشين مؤيدًا وحليفًا في المشهد السياسي الأمريكي، أندرو يانغ. حيث قام يانغ، رجل الأعمال والمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠٢٠، بتعليق حملته الانتخابية للرئاسة الليلة الماضية. وقال يانغ لأنصاره: