محكمة أراغون الآن في جلسة للأحكام اللامركزية العالمية

تام شمس - الخميس 13 فبراير 2020 12:56 صباحاً - بعد ثلاث سنوات من التطوير، أطلقت محكمة أراغون بهدف العمل كقضاء رقمي ومحكمة لامركزية على الإنترنت.

وقد تم الإعلان عن الإطلاق في منشور بالمدونة يوم ١٠ فبراير، يوضح بالتفصيل أنه خلال السنوات الثلاث الماضية قام الفريق الذي يقف وراء المشروع بإنشاء وإطلاق الأدوات ذات الصلة للمنظمات المستقلة اللامركزية (DAO). في تلك المرحلة، قام النظام بحساب أكثر من ١٠٠٠ منظمة لامركزية مستقلة تم إنشاؤها باستخدام ٨ ملايين دولار تحت الإدارة.

كيف ولدت محكمة أراغون

شرح المنشور أصول فكرة محكمة أراغون:

"في عام ٢٠١٧، توصلنا إلى أن المنظمات المستقلة اللامركزية بحاجة إلى النمو خارج عقودهم الذكية والكتلة الآلية. والمنظمات المستقلة اللامركزية تحتاج إلى اتفاقات ذاتية. كما تحتاج المنظمات المستقلة اللامركزية ومستخدموها إلى ما يعادل النظام القانوني، لكنهم أصليون تمامًا لهم."

ومن خلال طرح محكمة أراغون، يهدف الفريق الذي يقف وراء المشروع إلى القضاء على "الحواجز المصطنعة التقليدية مثل الولايات القضائية الوطنية أو حدود بلد واحد" عندما يتعلق الأمر بالفصل في المنازعات. تستخدم محكمة أراغون طريقة نظرية اللعبة المعروفة باسم لعبة شيلينغ من أجل توفير نتيجة ذاتية للنزاع.

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يمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم أن يصبح محلفًا

في محكمة أراغون، يمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم أن يصبح محلفًا، بشرط أن يكون لديه ما لا يقل عن ١٠٠٠٠ توكن ANJ مخبأ ونشط. وبمجرد إثارة أي نزاع، يحدد النظام المحلفين للفصل فيه. حسب الشركة، تتناسب فرصة الاتصال بأداء هيئة المحلفين مع عدد التوكنات الأصلية للمنصة، ANJ، أحد أعضاء المجتمع الذي تم تنشيطه.

في السابق، قال لويس كويندي، المدير التنفيذي في جمعية أراغون، لكوينتيليغراف إنه لا توجد حاجة لأن تتنازع محكمة أراغون مع السلطات ذات الصلة، التي من شأنها تخويلها لإصدار أحكام رسمية مثل المحاكم التقليدية في بعض الولايات القضائية، لأن المشروع "خاص" على وجه التحديد لأنها لا مركزية بالكامل ولا حدود لها."

وعندما سئل كيف يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئة المحلفين داخل المشروع، أوضح كويندي: