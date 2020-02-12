حزب المحافظين الأمريكي يرفض الحاجة إلى عملة رقمية فيدرالية

تام شمس - الأربعاء 12 فبراير 2020 10:51 مساءً - يقول مركز الفكر المحافظ في الولايات المتحدة، مؤسسة هيريتدج، إنه بدلًا من إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، يجب على الحكومة ضمان أن يتمكن الجمهور من استخدام العملات التي يفضلونها، بما في ذلك العملات الخاصة.

ففي مقال تعليق نُشر يوم ١٢ فبراير، تشير مؤسسة هيريتدج إلى أن مشروع ليبرا العالمي من فيسبوك هو "مجرد تذكير آخر بأن توفير المال لا يجب أن يكون وظيفة مركزية للحكومة". ويجيب التقرير على فكرة أنه يجب على القطاع العام ضمان بقاء العملات السيادية في قلب النظام المالي لكل دولة:

"لا ينبغي على المسؤولين الحكوميين قمع أشكال بديلة من المال لحماية العملات السيادية؛ وينبغي عليهم حماية قدرة الناس على تحديد أشكال المال التي هي أفضل وسيلة للدفع."

سيادة المستهلكين، وليس السيادة النقدية

يجادل التقرير بأن مبدأ السيادة النقدية الذي تحدث عنه عضو مجلس حكام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لايل برينارد، في فبراير، يجب استبداله بمفهوم سيادة المستهلك.

وتشير مؤسسة هيريتدج إلى المخاوف الشائعة من أن العملات المستقرة والعملات المشفرة تزيد من خطر الجريمة والاحتيال، وتلاحظ أن "الحكومة لا تحتاج إلى إنشاء عملتها الرقمية الخاصة لحماية الناس من هذه المشاكل". حيث يدعي التقرير أنه:

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"كما هو الحال مع نظام المدفوعات الحالي، فإن أي نظام يعتمد على العملات المشفرة يمكن ضبطه من قبل الحكومات بسبب الاحتيال وخسائر المستهلك والنشاط غير المشروع."

المنافسة بين الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الخاصة

يشير التقرير أيضًا إلى مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي يجب ألا ينافس القطاع الخاص. ويُزعم أن البنك المركزي ينافس البنوك الخاصة باستخدام أداة الدفع في الوقت الفعلي، والتي ذكر كوينتيليغراف أنه من المتوقع أن يشكل تهديدًا للبنوك الخاصة. وتجادل الورقة بأن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون أيضًا نوعًا من المنافسة الضارة بالقطاع الخاص:

"إذا كان لدى الجميع - ليس فقط البنوك أو أنواع معينة من الشركات المالية - إمكانية الوصول المباشر إلى الحسابات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، فستكون البنوك الخاصة في منافسة مباشرة مع البنك المركزي لعملاء التجزئة. وإذا تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي في هذا الاتجاه، فإن البنوك الخاصة ستخسر، وكذلك حال عملائها. وفي نهاية المطاف، سيكون للحكومة الفيدرالية سيطرة كاملة على الأموال التي تدخل في حساب كل شخص".

ووفقًا للتقرير، تعتبر سيطرة الحكومة المباشرة على حساب كل شخص جزءًا من هدف هذه الجهود. وفقا لمؤسسة هيريتيدج فإن "هذا المستوى من سيطرة الحكومة ببساطة لا يتوافق مع الحرية الاقتصادية والسياسية."