باير Payeer محفظة إلكترونية يمكن الايداع فيها و السحب من خلالها عبر بطاقات Visa فيزا و MasterCard ماستر كارد و عبر Masteritard و Yandex.Money و MTS و Beeline و Megafon و عبر الكاش في روسيا، و عبر العديد من العملات المشفرة. بينانس Binance تدعم الايداع و السحب عبر Payeer و لتحسين تلك الشراكة الان Payeer لديها عرضًا حصريًا لمستخدمي Binance ، حيث يتم تقديم ودائع وسحوبات بدون رسوم حتى 1 أبريل 2020.

سيتمكن المستخدمون أيضًا من شراء وبيع العملات المشفرة أو تداولها مقابل ارصدة عملات الفيات مباشرةً من محفظة RUB أو EUR الخاصة بهم، و عبر Payeer.

فوائد الايداع و السحب عبر Payeer :

لا رسوم على إيداع او السحب من خلال التحويلات عبر Payeer حتى 1 أبريل 2020

التحويلات من و الى Payeer تكون في وقت قصير جدا

باير يدعم طرق الدفع الروسية الأكثر شعبية.

ما هو بنك Payeer؟

Payeer هو نظام دفع عالمي يعمل بموجب ترخيص PSP. تأسست في عام 2012 ولها مكاتب في أوروبا وروسيا ، مع أكثر من 13 مليون مستخدم حالي.

للتسجيل في نظام الدفع المتعدد باير عبر الرابط التالي : https://payeer.com و للتسجيل في منصة بينانس عبر : https://www.binance.com