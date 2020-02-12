باير Payeer محفظة إلكترونية يمكن الايداع فيها و السحب من خلالها عبر بطاقات Visa فيزا و MasterCard ماستر كارد و عبر Masteritard و Yandex.Money و MTS و Beeline و Megafon و عبر الكاش في روسيا، و عبر العديد من العملات المشفرة. بينانس Binance تدعم الايداع و السحب عبر Payeer و لتحسين تلك الشراكة الان Payeer لديها عرضًا حصريًا لمستخدمي Binance ، حيث يتم تقديم ودائع وسحوبات بدون رسوم حتى 1 أبريل 2020.
سيتمكن المستخدمون أيضًا من شراء وبيع العملات المشفرة أو تداولها مقابل ارصدة عملات الفيات مباشرةً من محفظة RUB أو EUR الخاصة بهم، و عبر Payeer.
فوائد الايداع و السحب عبر Payeer :
- لا رسوم على إيداع او السحب من خلال التحويلات عبر Payeer حتى 1 أبريل 2020
- التحويلات من و الى Payeer تكون في وقت قصير جدا
- باير يدعم طرق الدفع الروسية الأكثر شعبية.
ما هو بنك Payeer؟
Payeer هو نظام دفع عالمي يعمل بموجب ترخيص PSP. تأسست في عام 2012 ولها مكاتب في أوروبا وروسيا ، مع أكثر من 13 مليون مستخدم حالي.
للتسجيل في نظام الدفع المتعدد باير عبر الرابط التالي : https://payeer.com و للتسجيل في منصة بينانس عبر : https://www.binance.com
تابع اخبار سوق المال المشفر، و الاقتصاد المشفر عبر Gulf365 Facebook و Gulf365 Telegram و Gulf365 Twitter.
كانت هذه تفاصيل خبر بينانس Binance تدعم الايداع و السحب عبر Payeer لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.