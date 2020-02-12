أحدث تحركات أسعار عملات التشفير مقابل الدولار الأمريكي

نرصد لكم أخر تطورات أسعار العملات الرقمية مقابل الدولار الأمريكي، حيث أن سوق العملات الرقمية من الأسواق التي تتميز بالتقلب والتغيير المستمر في الأسعار.

وأثرت تطورات فيروس كورونا في الصين بشكل مباشر على تحركات أسعار العملات الرقمية، حيث تسبب فيروس كورونا في اتجاه أسعار البيتكوين نحو الارتفاع.

ومن المعروف أن كافة الأحداث السياسية والاقتصادية التي تدور حول العالم تؤثر بشكل كبير ومباشر على تغييرات أسعار كافة العملات الرقمية.

والجدير بالذكر أن أسواق العملات الرقمية أصبحت من الأسواق الجاذبة لاستثمارات العديد من الأفراد ويأتي ذلك بسبب القدرة على تحقيق أرباح ومكاسب ضخمة خلال فترات زمنية قصيرة بمساعدة تطبيقات الجوال لتداول العملات المشفرة مقابل الدولار. ولكنها في نفس الوقت تظل دائمًا من الأسواق عالية المخاطر.

أسعار العملات الرقمية… البيتكوين يحاول شق الطرق نحو 10K دولار

دائمًا ما تؤثر الصين في أسعار عملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي، حيث تسبب انتشار فيروس كورونا وموت الكثيرين نتيجة لإصابتهم به وكذلك أحداث السنة الصينية الجديدة في انخفاض عملة البيتكوين ووصوله إلى 8300 دولار.

إلا أن البيتكوين تمكن من العودة إلى المسار التصاعدي واستطاع تخطي مستوى المقاومة عند 9200 دولار ليصل إلى 9453.76 دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تصل عملة البيتكوين إلى 10 ألاف دولار في المستقبل القريب ولكن ذلك يبقى مشروطًا بتخطي مستوى المقاومة عند 9500 دولار.

الايثر “Ethereum” يتجاوز الصعوبات ويقترب من 300 دولار

يعدما استطاعت عملة الايثر “Ethereum” من كسر حاجز المقاومة عند 175 دولار والارتفاع بنسبة 2%، استطاعت أيضًا ETH من تخطي المقاومة عند كلًا من مستوى 178 دولار وأيضًا مستوى 180 دولار.

وتمكنت عملة الايثر من اختراق منطقة مقاومة 189.27 دولار أمريكي في منتصف تعاملات اليوم والتداول في اتجاه صاعد حيث وصلت إلى 198.67 دولار أمريكي.

ويوصي الخبراء والمحللين المتداولين بالإقبال على شراء عملة ETH في ظل اقترابها من 200 دولار أمريكي، وتتمثل نقاط المقاومة القادمة لعملة الإيثر عند 202.71 دولار أمريكي وعند 215.00 دولار أمريكي.

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عملة الريبل “XRP” تستهدف الوصول إلى 0.3 دولار أمريكي

نجحت القوة الشرائية للمتداولين في دفع عملة الريبل نحو مستويات 0.2821 دولار أمريكي وذلك بعدما انخفضت من مستويات 0.2578 دولار إلى 0.2475 دولار بسبب ضغط البائعين.

عملة الريبل الآن تتداول في اتجاه تصاعدي إلا أنها تواجه مشكلة رئيسية تتمثل في تراجع عزم المشترين، ومن المتوقع أن تستهدف عملة الريبل مستويات 0.2950 دولار أمريكي في حالة نجاحها اختراق منطقة 0.2814 دولار أمريكي.

وتتمثل نقاط المقاومة لعملة XRP عند مستويات 0.2814 ومستوى 0.29 دولار أمريكي ومستوى 0.3150 دولار أمريكي، في حين أنه لا توجد أي نقاط دعم لعملة الريبل بعد تخطي منطقة 0.2814 دولار.

عملة Tezos تحقق 30% خلال 4 أيام

منذ شهر فبراير لعام 2019 تسير عملة Tezos في اتجاه تصاعدي حيث استطاعت الارتفاع بنسبة بلغت 150% منذ فبراير الماضي وحتى الآن.

ويشعر المحللون في أسواق العملات الرقمية بتفاؤل كبير حول أداء عملة Tezos في الفترة القادمة خصوصًا في ظل قدرتها على تخطى مستوى المقاومة 1.90 دولار أمريكي وذلك على المستوى البعيد.

حتى بالرغم من الانخفاض الطفيف التي شهدته عملة Tezos اليوم لتبلغ 1.98 دولار أمريكي، حيث يعود ذلك التفاؤل بسبب امتلاك هذه العملة لأساسيات قوية للغاية.

وتحاول عملة Tezos الارتقاء إلى مستوى مختلف من التكنولوجيا التي تحملها لتصل إلى منافسة عملة البيتكوين بشكل حقيقي خلال السنوات القادمة.

أسعار العملات الرقمية مقابل الدولار الأمريكي

ونرصد لكم في الجدول التالي أخر تطورات أسعار العملات الرقمية مقابل الدولار الأمريكي وذلك وقت كتابة التقرير