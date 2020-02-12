سعر XRP يستعيد قوته ويتطلع إلى كسر صعودي حاسم أعلى من 0.30 دولار

- 1/2
- 2/2
ارتفع سعر XRP صعودًا وقام بإعادة اختبار مستوى المقاومة 0.2880 مقابل الدولار الأمريكي مؤخرًا. قد يرتفع سعر XRP أكثر من 0.29 و 0.3 دولار على المدى القريب.
بدأ سعر XRP زيادة جديدة بعد وضع علامة على منطقة الدعم 0.2680 دولار مقابل الدولار الأمريكي.
استعاد المضاربون على الارافاع قوتهم ودفعوا السعر إلى ما فوق 0.28 دولار.
كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 0.2725 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.
قد يرتفع السعر أكثر بمجرد أن يخفي منطقة المقاومة عند 0.2900 دولار.
سعر XRP قد يرتفع أكثر
بعد التصحيح الهبوطي ، وجد سعر XRP الدعم بالقرب من مستويات 0.2670 و 0.2680 دولار. تم تشكيل قاع التأرجح بالقرب من 0.2670 دولار وبدأ سعر XRP مؤخرًا في زيادة جديدة.
تمكن المضاربون على الارتفاع من اكتساب القوة وارتفع السعر فوق مستويات المقاومة عند 0.27 و 0.2750 دولار. علاوة على ذلك ، كان هناك إغلاق فوق مستوى 0.2750 دولار ومتوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة.
خلال الحركة الصعودية ، كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 0.2725 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD. ارتفع Ripple فوق 0.28 دولار وأعد اختبار منطقة المقاومة من 0.2880 إلى 0.2890 دولار.
علاوة على ذلك ، يتم تشكيل أعلى مستوى بالقرب من 0.2881 دولار والسعر في الوقت الحالي يعزز المكاسب. يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 0.2830 دولار. يتزامن ذلك مع مستوى تصحيح فيب 23.6% للموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.27 دولار إلى 0.2881 دولار.
على الجانب العلوي ، يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى دفع السعر فوق مستويات 0.2880 و 0.2890 دولار. وبالتالي ، فإن الاختراق الواضح فوق مستوى 0.29 دولار قد يفتح الباب أمام ارتفاع أكبر فوق 0.3 دولار. في الحالة المذكورة ، قد يرتفع السعر نحو مستوى 0.3200 دولار.
من الواضح أن مستويات 0.2880 و 0.2890 دولار مهمة. يجب أن يكسر السعر منطقة 0.2890 دولار لمواصلة الارتفاع. إذا فشل مرة أخرى ، فهناك فرص لرد فعل هبوطي قوي.
يقع الدعم الرئيسي الأول بالقرب من مستوى 0.2780 دولار. إنه بالقرب من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.27 إلى 0.2881 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المتوسط المتحرك البسيط للساعة 100 يقع أيضًا بالقرب من مستوى 0.2775 دولار لتوفير الدعم. قد تؤدي أي خسائر أخرى إلى عودة سعر الريبل نحو 0.2670 دولار.
تابع اخبار سوق المال المشفر، و الاقتصاد المشفر عبر Gulf365 Facebook و Gulf365 Telegram و Gulf365 Twitter.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر XRP يستعيد قوته ويتطلع إلى كسر صعودي حاسم أعلى من 0.30 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.