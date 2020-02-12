التحليل الفني هذا يشير الى أن البيتكوين BTC قد يخترق 11 ألف دولار

ارتد سعر البيتكوين BTC إلى أعلى مستوى جديد في عام 2020 عند 10406 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. يتطلع BTC الآن إلى موجة صعودية أخرى فوق 10500 دولار على المدى القريب.

يكتسب بيتكوين زخمًا صعوديًا فوق مستويات المقاومة التي تبلغ 10000 و 10200 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع فوق 10400 و 10500 دولار على المدى القريب.

يوجد نموذج استمراري صعودي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 10385 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

هناك فرص لكسر صعودي أعلى من 10406 و 10500 دولار.

البيتكوين BTC قد يمتد إلى أبعد من 11 ألف دولار

لقد شهدنا مؤخرًا تصحيح هبوطي في عملة بيتكوين أقل من مستويات الدعم البالغة 10K و 9850 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. اختبر سعر BTC منطقة 9700 دولار وشكل قاعدة دعم مناسبة.

نتيجة لذلك ، كانت هناك زيادة جديدة أعلى من المقاومة 9،850 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. علاوة على ذلك ، تم اختراق القناة الهبوطية يوم أمس بالقرب من مستوى 9760 دولار.

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فتحت الأبواب لمزيد من المكاسب فوق حاجز 10000 دولار. أخيرًا ، ارتفعت عملة البيتكوين فوق مستوى المقاومة 10200 دولار وتم تداولها إلى قمة جديدة عند 2020 عند 10406 ​​دولار. يقوم حاليًا بتصحيح المكاسب التي تقل عن 10350 دولار.

لقد اختبرت مستوى تصحيح فيب 23.6% للطفرة الأخيرة من أدنى مستوى عند 9709 إلى 10406 ​​دولار. ومع ذلك ، بقي السعر جيدًا فوق مستوى 10200 دولار. الأهم من ذلك ، هناك نموذج استمراري صعودي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 10385 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

قد يؤدي الاختراق الواضح فوق مقاومة المثلث و 10400 دولار إلى تسريع المكاسب في الجلسات القادمة. المقاومة التالية تقترب من 10500 دولار ، وفوق ذلك من المرجح أن يرتفع السعر نحو مستويات 10800 و 11000 دولار.

الانخفاضات لا تزال مدعومة

على الجانب السلبي ، هناك العديد من أشكال الدعم بالقرب من مستوى 10200 دولار. إذا بدأت عملة البيتكوين في تصحيح آخر دون 10200 دولار ، فقد تنزلق نحو منطقة دعم 10050 دولار.

مستوى تصحيح فيب بنسبة 50٪ للطفرة الأخيرة من أدنى مستوى عند 9709 إلى 10406 ​​دولار يقع بالقرب من مستوى 10050 دولار ليكون بمثابة دعم لائق. يظهر الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 9970 دولار لأنه قريب من المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. قد تبدأ أي خسائر أخرى في انخفاض قوي نحو 9500 دولار.