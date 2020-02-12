تجميد مليون حساب لإي بايمنتس بسبب اللوائح

تام شمس - الأربعاء 12 فبراير 2020 04:50 صباحاً - يجب على إي بايمنتس سيستمز المحدودة، وهي مؤسسة مالية إلكترونية معتمدة من المملكة المتحدة، تعليق عمليات الدفع عبر الإنترنت بسبب إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بهيئة السلوك المالي.

وقد أصدرت إي بايمنتس بيانًا قصيرًا على موقعها على الإنترنت وأرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى عملائها لإعطاء بعض التفاصيل حول عمليات الفحص التنظيمية الصادرة عن الهيئة. وقد جمدت هذه اللائحة مليون حساب لمستخدمي إي بايمنتس وحظرت فتح حسابات جديدة.

"بعد إجراء مناقشات مع هيئة السلوك المالي، وافقت إي بايمنتس على تعليق النشاط على حسابات العملاء حتى يتم اتخاذ الإجراء العلاجي بما يرضي الهيئة."

وقد سمحت هيئة السلوك المالي للدفع الإلكتروني بتوفير الخدمات بما في ذلك إصدار حسابات افتراضية مع IBAN وبطاقات مسبقة الدفع ومعالجة المدفوعات وإصدار النقود الإلكترونية والتعامل مع محافظ النقود الإلكترونية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ إطلاقه الأولي.

Advertisements

ومع ذلك، مع الحظر الحالي، لن يتمكن العملاء من تحويل أو التعامل أو السحب أو إيداع الأموال ولن يتمكنوا من استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

تاريخ إي بايمنتس مع العملات المشفرة

انخرط الفريق وراء إي بايمنتس في بورصة العملات المشفرة ديجيتال سكيوريتيز إكستشينج في وقت مبكر، عندما لم يتم تنظيم العملات المشفرة بشكل كبير في المملكة المتحدة يمكن لعملاء إي بايمنتس المبكر استخدام المنصة لتبادل العملات المشفرة والعملات الورقية.

ونظرًا لأن مستخدمي إي بايمنتس قد اضطروا إلى المرور عبر إجراءات اعرف عميلك والكشف عن معلومات الهوية قبل إعداد حساباتهم، فإن التفاصيل وراء الإغلاق الأخير من قِبل هيئة السلوك المالي تظل غير واضحة.