العملة المستقرة الجديدة المرتبطة بالدولار الكندي QCAD سيتم تنظيمها من قبل مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا

تام شمس - الأربعاء 12 فبراير 2020 04:50 صباحاً - شاركت شركة إدارة صندوق الاستثمار الكندي الرئيسي كيو آي ٣ وشركة بلوكتشين ميفنت في إطلاق عملة جديدة مستقرة مرتبطة بالدولار الكندي (CAD).

تم تطوير QCAD بواسطة كندا ستيل كورب، وهو مشروع مشترك بين كيو آي ٣ وميفنت، وهي أحدث عملة مستقرة مستندة إلى الدولار الكندي وتم إطلاقها رسميًا في ١١ فبراير.

إجمالي إمداد QCAD يمثل حوالي ١٥٠٠٠٠ دولار كندي عند الإطلاق

باستنادها إلى بلوكتشين إيثريوم، تطبق QCAD معيار التوكن الشهير ERC-٢٠ وتستهدف السوق الشامل.

وعلى الرغم من أن QCAD لم يتم إدراجها بعد في المواقع الرئيسية التي تتبع القيمة السوقية للعملات المشفرة مثل كوين٣٦٠، يمكن الآن تتبع معاملات QCAD عبر مستكشف بلوكتشين إيثريوم إيثرسكان. ووفقًا لإيثرسكان، يتم الاحتفاظ بعملات QCAD من ٥ عناوين بإجمالي إمداد يبلغ ١٥٠٣٥٠ دولار كندي (١١٣٠٠٠ دولار) اعتبارًا من وقت كتابة المقالة.

وبعد الإطلاق، يمكن للكنديين تداول QCAD على الفور مقابل عملات مشفرة رئيسية مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) بالإضافة إلى يو إس دي كوين (USDC)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي تم إطلاقها بالاشتراك مع كوين بيز وسيركل.

حفظ QCAD من بيتغو وخدمة حفظ العملات المشفرة المحلية بالانس

وفقًا للإعلان، يمكن للمستخدمين شراء QCAD مباشرة عبر شركاء مثل DVeX وNewton وBitvo وNetcoins وCoinsmart. ووفقًا لستيبل كورب، فإن QCAD مدعومة تمامًا من قبل خدمات حفظ العملات المشفرة مثل بيتغو بمعالج العملات المشفرة العالمية وخدمة حفظ العملات المشفرة المحلية بالانس.

وفي المستقبل، تخطط الشركة لتوسيع نطاق QCAD ليشمل شبكات أكثر من إيثريوم، حسبما ذكرت الشركة. حيث كتب روب دورسكى، كبير مسؤولي العمليات في ستيبل كورب، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كوينتيليغراف:

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QCAD، من حيث المفهوم، هو سلسلة من اللاأدريين. وشاغلنا الرئيسي هو تجربة المستخدم والأمان، وهذا ما دفعنا للبدء في إيثريوم، بسبب بنيتها التحتية القوية ومشاريعها الماضية والحالية الناجحة. ومع ذلك، فإننا نخطط لتقييم شبكات إضافية، مع التركيز دائمًا على تجربة عملائنا."

مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي يبدأ تنظيم QCAD في يونيو ٢٠٢٠

نظرًا لأن بعض شركاء ستيبل كورب يزعمون أن QCAD هو "أول عملة مستقرة تمامًا في الشكوى مع ما يعادل ١/١ دولار كندي"، حسبما أكد دورسكي على عمل الشركة مع الجهات الرقابية المالية المحلية. حيث قال دورسكي إن QCAD "متوافق تمامًا استنادًا إلى اللوائح ذات الصلة". وهذا يعني أن سياسات "اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال" وأمنها.

وقد تم تصميم سياسات وأنظمة ستيبل كورب بحيث تكون متوافقة تمامًا مع وكالة مكافحة غسل الأموال الرئيسية في كندا، ومركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FinTRAC). حيث قال دورسكي، الذي اعتاد العمل في شركة ديلويت الكبرى لتدقيق الحسابات، إن مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا ستبدأ في تنظيم ستيبل كورب ضمن فئة أعمال معينة في يونيو ٢٠٢٠:

"لقد صُممت سياساتنا وأنظمتنا بما يتوافق تمامًا مع متطلبات مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير لأعمال خدمة المال (MSBs)، وهي الفئة التي سيتم بموجبها بدء تنظيم أعمالنا في الأول من يونيو، ومن المتوقع أن يتغير تنظيم التاريخ في كندا."

وبالإضافة إلى ذلك، أكد مدير العمليات أن ستيبل كورب لديها ودائع يلبدولا الكندي الخاصة بها مع وصي مستقل "يوفر بيانات دورية عن رصيد الدولار الكندي مقابل QCADs المتداولة" لضمان أن QCAD مدعومة بالمبلغ المناسب من العملة الورقية الكندية.

وفي حين أن ستيبل كورب تُطلق على QCAD "أول عملة مستقرة بالدولار الكندي مصممة للسوق الشامل"، إلا أن العملة ليست على ما يبدو أول عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الكندي. وحتى الآن، هناك ما لا يقل عن اثنين من العملات الثابتة المرتبطة بالدولار الكندي، بما في ذلك eCAD المدعومة من كوين سكوير وTrueTAD من ترست توكن.