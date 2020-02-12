بلوكستاك توقف برنامج آب ماينينغ التجريبي بسبب التحديات في تشغيل البرنامج

تام شمس - الأربعاء 12 فبراير 2020 04:50 صباحاً - أوقفت شبكة الحوسبة التي تركز على الخصوصية والنظام الإيكولوجي للتطبيق بلوكستاك برنامجها آب ماينينغ بسبب مجموعة من التحديات.

تم إطلاق مشروع آب ماينينغ في عام ٢٠١٨، وهو مصمم لتحفيز المطورين لإنشاء تطبيقات على بلوكستاك. وعلى الرغم من أن الشركة الناشئة شهدت نموًا صحيًا للتطبيقات على مدار عام ٢٠١٩ - من ٤٦ إلى أكثر من ٤٠٠ تطبيق حتى الآن، إلا أنها أقرت بمجموعة من التحديات في إدارة برنامج يزداد حجمه وتعقيده، وفقًا لما نشرته مدونة يوم ١٠ فبراير.

ثلاثة تحديات رئيسية يتعين حلها

على هذا النحو، قررت بلوكستاك إيقاف البرنامج التجريبي مؤقتًا حتى يتم حل المشكلات الرئيسية، والتي تشمل التوزيع العادل بموضوعية، وتحليلات الحفاظ على الخصوصية واللامركزية. وتتوقع بلوكستاك إنتاج مقاييس تصنيف أفضل تستخدم لمكافأة التطبيقات التي توفر تجربة مستخدم عالية الجودة وتضع المستخدمين في التحكم في بياناتهم وخصوصيتهم.

علاوة على ذلك، تم إعداد الشركة لتطوير أداة لتتبع نشاط مستخدم التطبيق الذي لا يستخدم بيانات المستخدمين وخصوصيتهم. وسيساعد قياس الجودة هذا بلوكستاك على تحديد مدى نجاح التطبيق. أخيرًا، تواجه الشركة مهمة تحديد الكيان أو الأداة المستقلة المحتملة التي يمكنها توزيع توكنات لستاكس (STX) على المشاركين في آب ماينينغ.

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"لم تعد بلوكستاك PBC تدير برنامج آب ماينينغ. ونحن ندعو إلى إصلاح شامل لبرنامج تعدين التطبيقات وليس تحسينات تدريجية. وسيتم توضيح أي إصدار جديد من آب ماينينغ بواسطة أفراد أو كيانات أخرى غير بلوكستاك PBC ومن المحتمل ألا يتم تشغيله حتى يتم تشغيل ستاكس ٢.٠،" حسبما أشار المقال.

التطورات الأخيرة لشركة بلوكستاك

في أغسطس الماضي، اشتركت بلوكستاك مع لامدا سكول لتمكين الطلاب المسجلين في البرنامج من معرفة كيفية ترميز تطبيقات بلوكستاك وكسب إيرادات شهرية من خلال برنامج آب ماينينغ.

في ذلك الوقت، خططت بلوكستاك أيضًا لتوفير مجموعة من الأدوات اللازمة لمراقبة الجودة. وقد تم تعيين كل تطبيق لامركزي مطور من قبل الطلاب ليخضع للمراجعات ومقاطع فيديو شاملة لاختبار المستخدم.