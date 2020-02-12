مخطط بلس توكن الاحتيالي ينقل مبلغ ١٢٣ مليون دولار في عملة البيتكوين بينما يستعيد سعر بيتكوين ١٠ آلاف دولار

تام شمس - الأربعاء 12 فبراير 2020 02:53 صباحاً - نظرًا لارتفاع سعر بيتكوين (BTC) و إيثريوم (ETH) إلى أعلى مستوياته في ٢٠٢٠ يوم ١١ فبراير، تم نقل صفقة كبيرة يبلغ مجموعها حوالي ١٢٠٠٠ بيتكوين من محفظة مرتبطة بمخطط بلس توكن الاحتيالي.

وقد أشار روبوت معاملات العملات المشفرة على تويتر WhaleAlert إلى أن "١٢٠٠٠ #بيتكوين (١١٨٨٥٢٦١٩ دولارًا أمريكيًا) تم تحويلها من محفظة غير معروفة إلى محفظة غير معروفة أخرى." وقد تبعت هذه المعاملة لاحقًا معاملة ثانية تقسم ١٢٠٠٠ بيتكوين إلى مبالغ أصغر.

ووفقًا للمؤسس المشارك ونائب رئيس الأبحاث بشركة بيكشيلد "تشياتشين وو"، تم نقل ما مجموعه ١٢٤٢٣ بيتكوين (١٢٣ مليون دولار) إلى ما يقول وو أنه يبدو أنه عناوين محفظة باردة.

وفي الوقت نفسه، يزعم مستخدمو تويتر سو تشو وErgoBTC أن المجموعة التي تقوم على عملية احتيال بلس توكن تقوم بنقل كمية كبيرة من بيتكوين من عناوين المحفظة المرتبطة بالمجموعة. حيث أشارت تشو:

"إن عملات بلس توكن تبدأ في التحرك مرة أخرى، ولكن الأهم من ذلك، يتم الآن تقسيمها إلى مبالغ أصغر مقابل تحويلات الإنتاج الفردي من بضع ساعات مضت."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، فإن مخطط بلس توكن الاحتيالي كان واحدًا من أكبر عمليات الاحتيال الموجودة في قطاع العملات المشفرة. وفي البداية، تم تقديم المشروع كبورصة مقرها كوريا الجنوبية تقدم عائدًا عاليًا على الاستثمار، ولكن في النهاية، تم عرض العملية بالكامل باعتبارها عملية احتيال بعد أن وجد عدة ملايين من المشاركين أنهم غير قادرين على سحب استثماراتهم.

وفي الماضي، تبعت هذه التحركات مبيعات ضخمة مشبوهة في السوق المفتوحة في بورصات العملات المشفرة مما أدى إلى تصحيحات حادة في أسعار بيتكوين وإيثريوم والعديد من أسعار العملات البديلة الأخرى.

وفي عام ٢٠١٩، قدّر باحث العملات المشفرة على تويتر إرغو أن عمليات بيع كبيرة في السوق ربما كانت مدفوعة بقيام محتالي بلس توكن بتصفية ٢٠٠٠٠٠ بيتكوين في السوق المفتوحة. وأوضح إرغو في نوفمبر:

"إذا كانت الأرقام الخاصة بي صحيحة، فقد كانت تقديرات بيتكوين البالغة ٢٠٠ ألف والتي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق من هذا العام صحيحة، وستستمر تأثيرات السوق لبعض الوقت." Advertisements

ويعتقد الكثير من المحللين أيضًا أن مبيعات بلس توكن هي واحدة من المحفزات الأساسية للاتجاه الهبوطي للسوق لمدة ٧ أشهر والذي بدأ بعد أن وصل سعر بيتكوين إلى ١٣٨٠٠ دولار في ٢٦ يونيو ٢٠١٩.

وبالنظر إلى أن بيتكوين لم تنج منذ فترة طويلة من هذا الاتجاه الهبوطي الذي دام ٧ أشهر عندما تتحكم المضاربات على السعر، فإن المستثمرين الذين يرون نظرة حذرة على عمليات نقل اليوم لا يبالغون في رد فعلهم لأن هذه الخطوة قد تتوج في نهاية المطاف بتكرار مبيعات العملات المشفرة الكبيرة السابقة.

وأضاف تشياتشي وو، مضيفًا مزيدًا من التوضيحات لعمليات النقل اليوم، "يبدو أنها صفقة مبرمجة، حيث تنقسم جميع العمليات الجديدة إلى أجزاء أصغر (١٠٠-٤٠٠ بيتكوين) في نفس المجموعة... وستختفي قريبًا".

مخطط السعر لسوق العملات المشفرة لعام ٢٠٢٠. المصدر: كوين٣٦٠

بالنظر إلى أنه في عام ٢٠٢٠، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة ٤٢,٩٪ وارتفعت إيثريوم بنسبة ٨٢,٨٩٪، ويبدو الآن وكأنه لحظة مناسبة لمحتالي بلس توكن للاستفادة من مكاسبهم غير المشروعة.

بيانات معاملات بيتكوين. المصدر: بلوكتشين دوت كوم

في وقت كتابة المقالة، تم تأكيد كلتا العمليتين ومع اكتساب الحدث زخمًا في وسائط العملات المشفرة، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتفاعل المستثمرون والسعر مع إمكانية بيع بعض أو كل الـ ١٢٣ مليون دولار من بيتكوين بسعر السوق على بورصات العملات المشفرة.