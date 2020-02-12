وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تمتلك مفاتيح تشفير الاتصالات العالمية منذ الحرب العالمية الثانية

تام شمس - الأربعاء 12 فبراير 2020 02:53 صباحاً - نظرًا لأن مجال العملات المشفرة وبلوكتشين تختبر حلولًا خاصة فيما يبدو للمدفوعات والمراسلات، فإن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، أو سي آي إيه، كانت لديها باب خلفي لأحد أنظمة العملات المشفرة الرئيسية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وابتداءً من الحرب العالمية الثانية، عملت شركة Crypto AG السويسرية كحزب محايد على ما يبدو طور حلول الاتصالات المشفرة لأكثر من ١٢٠ دولة مختلفة على مدار معظم القرن الماضي، حسبما كشفت صحيفة واشنطن بوست في ١١ فبراير.

لم تكن Crypto AG كما تبدو

وراء الكواليس للشركة السويسرية على ما يبدو جلست وكالة المخابرات المركزية ومجموعة المخابرات الألمانية BND، المالكين الحقيقيين لشركة Crypto AG، حيث يراقبون جميع الاتصالات كطرف ثالث مخفي.

والأنظمة والحلول التي باعتها شركة Crypto AG إلى مختلف البلدان قد زودت الولايات المتحدة وألمانيا الغربية ببيانات خاصة لا حصر لها تتعلق بأحداث مثل وضع رهينة إيران في عام ١٩٧٩ وحرب فوكلاند، وفقًا لتفصيل واشنطن بوست.

وكانت وكالتا التجسس قد وصفتا في البداية المهمة "Thesaurus"، ولكنهما في النهاية سميتا "Rubicon".

المهمة قد استمرت على طول الطريق حتى عام ٢٠١٨

وقالت ذا بوست، إن CIA وBND قامتا بإبقاء عمليتي الاستطلاع حتى مطلع التسعينيات، عندما باعت BND حصتها من Crypto AG إلى CIA.

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ومن خلال التشغيل المنفرد، واصلت CIA تشغيل Crypto AG حتى عام ٢٠١٨، عندما جعلت التطورات التكنولوجية المسعى غير ضروري.

وقد حافظت الولايات المتحدة على التطفل. قام مناصر العملات المشفرة إدوارد سنودن بإفشاء أسرار وكالة الأمن القومي الأمريكية، أو NSA، مع دليله على انتهاك الحكومة للخصوصية العالمية.

الخصوصية في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين

في مجال العملات المشفرة و بلوكتشين، تهدف العديد من المشاريع إلى توفير حلول متعلقة بالخصوصية للمدفوعات والرسائل.

حيث تهدف الأصول الرقمية المجهولة، مثل مونيرو وزي كاش، إلى تغطية معاملات المستخدمين. تتطلع منصات الرسائل المشفرة مثل تيليغرام، مع بلوكتشين TON، إلى إضافة الخصوصية إلى عالم الاتصالات.

وتواجه العديد من حلول العملات المشفرة وبلوكتشين دعاوى قضائية من الوكالات الحكومية الأمريكية. وتحارب تيليغرام حاليًا إجراء من هيئة الأوراق المالية والبورصات، أو SEC، لإجراء ما تسميه الجهة التنظيمية عرضًا غير مسجل.