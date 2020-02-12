باري سيلبرت يقول إن العملات الرقمية للبنك المركزي جيدة بالنسبة لبيتكوين

تام شمس - الأربعاء 12 فبراير 2020 12:54 صباحاً - ستستفيد بيتكوين (BTC) من البنوك المركزية العالمية التي تصدر عملاتها المشفرة الخاصة، حسبما يعتقد مؤسس أكبر شركة إدارة الأصول الرقمية في العالم.

حيث عبر باري سيلبرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة غراي إنفستمنتس لإدارة الأصول بالعملات الرقمية وشركة ديجيتال كارنسي غروب (DCG) لرأس المال الاستثماري، مرة أخرى عن موقفه الصعودي بشأن بيتكوين في أحدث دعوة لمستثمري غراي سكيل يوم ١٢ فبراير.

وخلال المكالمة التي تحمل عنوان "حالة العملات الرقمية"، تحدث سيلبرت عن عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك دور بيتكوين في التحول بين الأجيال في الثروة واستقرار العملات والتمويل اللامركزي، والعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

ما هي العملات الرقمية للبنك المركزي؟

العملات الرقمية للبنك المركزي هي عملات افتراضية يتم إصدارها والتحكم فيها بواسطة منظم اتحادي. وعلى عكس العملات المشفرة مثل بيتكوين، فإن العملات الرقمية للبنك المركزي تمثل على ما يبدو النقود الورقية في شكل رقمي. وفي حين لم تبدأ أي ولاية قضائية عالمية عملة رقمية للبنك المركزي حتى الآن، إلا أن عددًا من الحكومات كانت تقوم بشكل متزايد باستكشاف وبناء مثل هذه المشروعات، مع ما يقال من أن الصين تستعد لإصدار أول اختبار في العالم الواقعي لعملة رقمية للبنك المركزي قريبًا.

ووفقًا لمسح جديد أجراه بنك التسويات الدولية، من المحتمل أن تصدر ١٠٪ على الأقل من البنوك المركزية اتفاقية العملة الرقمية للبنك المركزي لعامة الناس على المدى القصير.

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العملات الرقمية للبنك المركزي يمكن أن توفر في النهاية مزيدًا من القدرة على العملات المشفرة للبنوك غير المركزية مثل بيتكوين

قال سيلبرت، الذي يدعي أنه اشترى أول عملة بيتكوين له في عام ٢٠١٢، أو بعد حوالي ثلاث سنوات من إنشاء أول كتلة في سلسلة بلوكتشين بيتكوين، أن البنوك المركزية التي تطور عملاتها الرقمية المربوطة بالعملات قد توفر المزيد من القوة لبيتكوين من خلال تمهيد الطريق لمصلحة المؤسسات. ووفقًا لرئيس مجلس إدارة غراي سكيل، يمكن أن تستفيد بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة من البنوك غير المركزية من البنية التحتية نفسها التي يتم استخدامها من خلال اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي على نطاق واسع:

"لذلك في مرحلة ما من المستقبل، قد يكون لدينا ٨٠ عملة رقمية مختلفة للبنوك المركزية. وإذا حدث ذلك، فسوف يؤدي ذلك إلى ضخامة الاستثمار في مشغلي النظم المالية، حيث يتعين على كل مؤسسة مالية في الأساس أن تكون قادرة على تخزين ومعالجة العملات الرقمية للبنك المركزي بأمان، وتخمين إذا ما كانت هذه البنية التحتية ذاتها، إذا ما قاموا بالفعل ببناء تلك البنية التحتية، يمكن استخدامها للعملات الرقمية غير المركزية للبنك مثل بيتكوين."

بالإضافة إلى ذلك، أعرب سيلبرت عن ثقته في أن البنوك المركزية ستطلب على الأرجح من المستخدمين في نهاية المطاف استخدام النظم المالية الحالية والتعامل معها ولن يحدوا من المعروض من العملة الرقمية. حيث أشار سيلبرت إلى "أن البنوك المركزية تحب طباعة النقود"، من أجل الإشارة إلى ميزة العرض المحدود في بيتكوين. ومتوقعًا أن العملات الرقمية للبنك المركزي "ليست شيئًا لعام ٢٠٢٠" ولكن يفضل اعتمادها في سنوات أو عقود عديدة، أوضح سيلبرت أن العملات الرقمية للبنك المركزي مهمة لأنها تساهم في اقتراح القيمة المستقبلية للنقود الرقمية.

تأسست غراي إنفستمنتس في عام ٢٠١٣، وتم الاعتراف بها كأكبر شركة لإدارة الأصول الرقمية في العالم من خلال خدمة بورصة عملات مشفرة وخدمات المحفظة الرئيسية كوين بيز. وفي يناير ٢٠٢٠، ذكرت غراي سكيل أن عام ٢٠١٩ أصبح عامًا حاسمًا بالنسبة للشركة فيما يتعلق بالاستثمار المتراكم. فحسبما ذكر كوينتيليغراف، تجاوز إجمالي استثمارات الشركة عتبة مليار دولار في عام ٢٠١٩، بينما تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ٢ مليار دولار.

ووفقًا لأحدث دعوة للمستثمرين، فإن غراي سكيل لديها ٣,١ مليارات دولار أمريكي حتى الآن. وتأتي هذه الأخبار وسط كسر بيتكوين عتبة ١٠٠٠٠ دولار للمرة الثانية في عام ٢٠٢٠ ليتداول عند أكثر من ١٠٢٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة.