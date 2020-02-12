غوغل تنضم إلى مجلس حوكمة هيديرا هاشغراف

تام شمس - الأربعاء 12 فبراير 2020 12:54 صباحاً - اختارت هيديرا هاشغراف منصة غوغل كلاود كمقدم الخدمة السحابية المفضل لديها لنشر شبكاتها العامة. ويشيد منشور بتاريخ ١١ فبراير على مدونات غوغل بهيديرا للاختيار، بينما يكشف عن مشاركته النشطة في إدارة المشروع.

وقد تم تعيين هيديرا لاستخدام غوغل كلاود لاستضافة شبكات الاختبار العامة والنظام الإيكولوجي لخدمة توافق هيديرا. ويتيح ذلك لمطوري هيديرا الاستفادة من التغطية الجغرافية والبنية الأساسية لغوغل.

هيديرا هو مشروع تقنية لدفتر السجلات الموزع المتجذر في عالم المؤسسات. ويستخدم خوارزمية إجماع تستند إلى هاشغراف للسماح لأفرع متعددة من الكتل، بدلًا من سلسلة واحدة. ويقال إن المشروع يوفر أداء قدره عشرة آلاف معاملة في الثانية.

ويحكمه مجلس إدارة هيديرا، وهو هيئة مؤلفة من العديد من الشركات المعروفة مثل بوينغ وآي بي إم ودويتش تيليكوم وغيرها. وتتمثل وظيفة المجلس في قيادة عملية صنع القرار في الشبكة وضمان موثوقيتها المستمرة.

انضمام غوغل إلى هيديرا

استخدمت هيديرا غوغل كلاود منذ إنشاء شبكتها، واخترت تشغيل دفتر السجلات من خلال عروض المنتجات المتميزة من منصة غوغل كلاود. والآن، بعد موافقة غوغل على هيديرا باستخدام برنامجها المتاح للجمهور، أعلنت غوغل أيضًا أنها أصبحت عضوًا في مجلس هيديرا.

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وكجزء من التزامها، ستعمل غوغل كلاود على تشغيل عقدة شبكة هيديرا. وستوفر أيضًا إمكانية الوصول إلى بيانات دفتر السجلات على مجموعات البيانات السحابية العامة الخاصة بها، والتي تتضمن معلومات الحظر من سلالسل بلوكتشين مثل بيتكوين وإيثريوم.

غوغل كلاود ليست غريبة على بلوكتشين

شاركت غوغل كلاود بنشاط في مجال بلوكتشين. ففي يونيو ٢٠١٩، قامت بدمج وسيطة أوراكل تشينلينك على منصتها، والسماح لمطوريها بالتفاعل مع العقود الذكية في إيثريوم. وعلى الرغم من أنه كان تنفيذًا تقنيًا صارمًا، فقد فسره البعض على أنه شراكة.

مع هيديرا، تلعب غوغل كلاود دورًا نشطًا في حوكمة المشروع، بعد أن تبعت شركات كبرى أخرى.

وقد ارتفع توكن هيديرا، HBAR، نتيجة للإعلان. وحتى وقت كتابة المقالة، يتم تداوله بسعر ٠,٠٣٢١ دولار - بزيادة قدرها ٧٤ في المئة عن مستوى سعر اليوم السابق، وفقًا لكوين٣٦٠.