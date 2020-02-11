بولونيكس تتراجع عن سجل التداول بعد أن تسببت أخطاء بالبرامج في مجموعة من المشاكل

تام شمس - الثلاثاء 11 فبراير 2020 03:51 صباحاً - يشبه الأمر إطلاق النار على قدمك باستخدام رمز الكمبيوتر، ثم العودة بشكل سحري في الوقت المناسب قبل حدوثه.

أكدت بورصة العملات المشفرة بولونيكس في سلسلة من التغريدات اليوم أنها ألغت ١٢ دقيقة من سجل التداول استجابةً لمشكلة برمجية شهدت تنفيذ مجموعة من الصفقات "عن طريق الخطأ". ولم يوضح البيان على تويتر الطبيعة المحددة لهذه الأخطاء، لكن المشاكل التقنية المتداولة في البورصة ليست الشيء المثير للاهتمام هنا.

فهذه هي الطريقة التي تعاملت بها بولونيكس مع الموقف: مسح كل صفقة تمت بين الساعة ١٧:٥٣ بالتوقيت العالمي و١٨:٠٥ بالتوقيت العالمي المنسق اليوم بعد أن كشفت عمليات التدقيق الآلي الخاصة بها عن المشكلة. كما ألغت الشركة أيضًا أي عمليات سحب معلقة، وتم إبلاغ كل عميل متأثر بذلك عبر البريد الإلكتروني.

لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدث باسم بولونيكس - و لا نعرف عدد المستخدمين الذين تأثروا فعليًا أو نوع حجم التداول الذي تم إلغاؤه بهذا القرار.