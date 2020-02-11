شركة لسلامة الغذاء بقيمة ٣,٧٥ مليارات دولار تستعين بشركة بلوكتشين ناشئة لتتبع المصادر

تام شمس - الثلاثاء 11 فبراير 2020 03:51 صباحاً - تتطلع شركة نيوجن، وهي شركة لسلامة الأغذية يتم تداولها بشكل عام ولديها رسملة سوقية تبلغ ٣,٧٥ مليارات دولار، إلى شركة بلوكتشين الناشئة رايب تكنولوجي في مجال المواد الغذائية لتتبع سلاسل الإمداد.

ووفقًا للبيان الصحفي، ستعمل الشركتان معًا لاستخدام بلوكتشين كوسيلة دائمة وغير قابلة للتغيير لتسجيل عملية الإنتاج بأكملها لاستهلاك الأغذية والماشية.

الشراكة الجديدة

نيوجن هي شركة دولية لسلامة الأغذية توفر مجموعات اختبار ومنتجات ذات صلة لاكتشاف المواد الخطرة في الأغذية، بينما تم إطلاق رايب في عام ٢٠١٧ وتسعى إلى تحسين الثقة في الأغذية.

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حيث قال جون أدنت، الرئيس التنفيذي لشركة نيوجين، في بيان صحفي:

"إن تكنولوجيا بلوكتشين لديها الكثير لتقدمه لعملائنا في مجال تشخيص سلامة الأغذية وعوامل الجينوم الحيواني، حيث تربط هذه التكنولوجيا بشكل دائم كمية هائلة من البيانات الهامة المحتملة، بما في ذلك نتائج اختبارات نيوجن، لمنتج غذائي أو حيوان.

بينما يعتقد راجا راماشاندران، الرئيس التنفيذي لشركة رايب تكنولوجي (ripe.io) أن التشخيصات الحيوانية لشركته وخبرتها في مجال الحمض النووي يمكن أن تجلب الشفافية والأصالة في سلسلة الإمداد الغذائي. وهو يعتقد أن هذا سيغير صناعة الأغذية ويحسن سلامة الأغذية للاستهلاك إلى مستوى جديد تمامًا.