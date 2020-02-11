هيئة تنظيم الأوراق المالية في إيطاليا تغلق ٨ مواقع للتداول وتبادل العملات الأجنبية

تام شمس - الثلاثاء 11 فبراير 2020 02:55 صباحاً - أغلقت هيئة تنظيم الأوراق المالية في إيطاليا ستة مواقع للبورصات الأجنبية وموقعين تجريبيين للاستثمار في المشتقات المالية.

وفقًا لتقرير فاينانس ماغناتس الصادر يوم ١٠ فبراير، اتهمت اللجنة الوطنية للبورصة (CONSOB) مواقع العملات الأجنبية الثمانية هذه بانتهاك Mifid٢ والقانون الموحد للتمويل (TUF) لتقديمها خدمات ومنتجات تجارية غير قانونية.

تنظيم العملات المشفرة في ايطاليا

وبهدف حماية المستثمرين، وضعت السلطات الإيطالية اللوائح لتنظيم العملات المشفرة محليًا. وهو قرار وزاري لعام ٢٠١٦ تم تنفيذه بقرار محكمة العدل الأوروبية. وينص على أن أي معاملة تنطوي على تبادل أصول العملات المشفرة مقابل العملات الورقية لن يخضع للضريبة، ولكن ينبغي أن يخضع للضريبة الأرباح والخسائر على هذه المعاملات.

كما انشغلت لجنة مجلس الشيوخ الإيطالية لشؤون الشركات بالتشريعات. وهو يهدف إلى إنشاء دليل إرشادي لتنظيم جميع الشركات المالية والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لتنظيم معاملاتها المالية عبر الوسائل الإلكترونية:

"خضع المرسوم التشريعي رقم ٩٠ لعام ٢٠١٧ لمقدمي العملة الافتراضية للوائح الموضوعة لمشغلي الصرافة التقليديين. ولهذا الغرض، كلف المرسوم التشريعي رقم ٩٠ وزارة الاقتصاد والمالية بإصدار مرسوم وزاري يحدد طرائق وجداول زمنية للأداء القانوني لمثل هذه الأنشطة في جميع أنحاء البلاد." Advertisements

توقعات مستقبل العملات المشفرة في إيطاليا

عبر وزير الاقتصاد والمالية السابق جوليو تريمونتي عن آرائه حول مستقبل المدفوعات الرقمية وظهور العملات المشفرة خلال مؤتمر كود فو فيوتشر.

وخلال الحدث، شارك تريمونتي في مناقشة مائدة مستديرة. وأعرب عن اعتقاده أن الفرص التي يتيحها قطاع التكنولوجيا المالية تغيّر منطق الأعمال ودور البنوك التقليدية.

كما شارك تريمونتي رأيه في العملات المشفرة اللامركزية مثل بيتكوين مع كوينتيليغراف: