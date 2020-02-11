هوبي ينضم إلى مجلس حوكمة تحالف كلايتن متعدد الجنسيات

تام شمس - الثلاثاء 11 فبراير 2020 02:55 صباحاً - هوبي هي أحدث شركة تنضم إلى مجلس حوكمة كلايتن، وهو جزء من مشروع بلوكتشين كاكاو العام والذي يدير شبكته الموزعة تحت الحكم المشترك.

المجلس ينمو

وفقًا لبيان صحفي صدر في وقت مبكر من صباح اليوم، فإن هذه الخطوة ستعزز قائمة بعض أكبر الشركات الرقمية في العالم، بما في ذلك باينانس وإل جي إلكترونيكس وكاكاو، الشركة الأم لكلايتن.

وتعليقًا على الإضافة، قال سانغمين سيو من عضو المجلس غراوند إكس:

"نحن متحمسون لقيام هوبي بالعمل مع أعضاء المجلس الآخرين من أجل إدارة وحكم منصة كلايتن بشكل مشترك، بالإضافة إلى إنشاء حالات استخدام يمكن أن تعزز تطوير النظام البيئي العالمي لبلوكتشين."

كلايتن هو مشروع بلوكتشين العام لشركة كاكاو الذي تم إطلاقه في يونيو الماضي. وتتمثل مهمة كلايتن في تقديم تجربة بلوكتشين سهلة الاستخدام لملايين المستخدمين. وللقيام بذلك، توحد المنصة ميزات سلاسل بلوكتشين العامة والخاصة في تصميم هجين.

ويتخذ المجلس، الذي تتضمن قائمته أيضًا كاكاو آي إكس وكاكاو بيدج، قرارات رئيسية بشأن التحديثات التقنية وقرارات الإنفاق وسياسة التمويل. وهو يعمل على تمكين الشركات من تقديم تطبيقات بلوكتشين (BApps). كما أن الأعضاء يقومون أيضًا بتشغيل شبكة عقد الإجماع.

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وقد أطلق المجلس شبكته الرئيسية في الصيف الماضي، يونيو ٢٠١٩.

التوقعات

في حديثها حول الشراكة، قالت سيلرل صن، وهي نائب رئيس الأعمال العالمية في هوبي، إن:

"تطور الشراكة الجديدة مهمة هوبي لجعل تكنولوجيا بلوكتشين أكثر سهولة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. وتعمل الشراكة الجديدة على تعزيز مهمة هوبي لجعل تكنولوجيا بلوكتشين أكثر سهولة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم."

هوبي، التي تقدم خدمات لملايين المستخدمين العالميين، تدعم توكن كلايتن (KLAY) وغيرها من العملات المطابقة على محفظة هوبي.

وفي نوفمبر، ذكر كوينتيليغراف أن الشركات في مجلس إدارة كلايتن تبلغ قيمتها مجتمعة ٧٠ تريليون وون (أكثر من ٥٩,٣ مليار دولار). حيث صرح يو مين سو، الرئيس التنفيذي لشركة كاكاو، بأن منصة كلايتن تتطور بوتيرة أسرع من ليبرا الخاصة بفيسبوك.