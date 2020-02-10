إيثريوم كلاسيك تقفز إلى التمويل اللامركزي مع شراكة فانتوم، ولكن فقط كضمان

تام شمس - الاثنين 10 فبراير 2020 11:52 مساءً - تتعاون إي تي سي لابز ومؤسسة فانتوم لجلب التمويل اللامركزي (DeFi) إلى النظام البيئي لفانتوم، وفق ما أعلنه بيان صحفي صدر يوم ١٠ فبراير. وستكون إيثريوم كلاسيك (ETC) بمثابة ضمانة لإصدار عملة مستقرة مماثلة لداي الخاصة بميكر على منصة فانتوم.

وستستخدم فانتوم شبكة Xar، وهي إطار عمل للتمويل اللامركزي تم تطويره خصيصًا للمشروع. ويستخدم هذا الإطار بعض تقنيات إجماع بيانتين فولت تولرنت (BFT) من فانتوم، مثل Lachesis وTxFlow، لتقديم بيئة من سلسلة بلوكتشين تدعم خيارات التمويل اللامركزي المتقدمة. ويسمح النظام بالقروض المضمونة، والأصول الصناعية، والمقايضات الذرية، وهو قابل للتشغيل المتبادل مع سلاسل خارجية مثل إيثريوم وباينانس تشين.

ولن تعمل إيثريوم كلاسيك إلا كضمان على نظام فانتوم. وستنطلق العملات المستقرة على بروتوكول الإغلاق المستقر للكتل المعتمد من شبكة Xar، والذي يحمل اسم توكنات العملة المستقرة بضمان (CSCT).

ويستهدف فانتوم بشكل أساسي حالات الاستخدام المؤسسي والحكومي، وذلك باستخدام إيثريوم كلاسيك لإصدار العملات المستقرة على الشبكات المسموح بها.

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وستحتفظ الكيانات المصدرة بالسيطرة الكاملة على الضمان، بالإضافة إلى امتلاك القدرة على كسب الفائدة من وضع العملة المستقرة.

ويقال إن إيثريوم كلاسيك مفضلة من التوأم الأكثر شهرة بسبب التزامها بالثبات، حيث إنها ولدت من عدم الرغبة في الرجوع يدويًا إلى نتائج الاختراق الذكي للعقود.

وسيقوم التعاون بالتوسع التدريجي في الاستخدامات المتاحة لإيثريوم كلاسيك ضمن نظام فانتوم البيئي. كما تتيح مجموعة الأدوات إمكانية التشغيل المتداخل بشكل كبير بين مجموعات بلوكتشين فانتوم المختلفة، وكذلك تلك الموجودة على شبكة كوزموس.

وعلى الرغم من أن إيثريوم كلاسيك يمكنها نظريًا استضافة منصات التمويل اللامركزي أيضًا، يبدو أن دورها قد تراجع إلى دور الأصول المضمونة. للوقت الحالي.