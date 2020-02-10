بلوكتشين.كوم تقدم استثمارًا "مكونًا من سبعة أرقام" في شريكها في البورصة

تام شمس - الاثنين 10 فبراير 2020 11:52 مساءً - قادت خدمة محفظة العملات المشفرة المشهورة ومزود بيانات بلوكتشين بلوكتشين.كوم جولة تمويل لشريكها في البورصة وينترميوت تريدينغ.

وقد استكملت شركة وينترميوت تريدينغ، وهي شركة تداول خوارزمي مقرها المملكة المتحدة، جولة تمويلية أولية بقيادة بلوكتشين.كوم فنتشرز الذراع لشركة بلوكتشين.كوم.

وفي حين لم يتم الإفصاح عن مبلغ التمويل، إلا أن الجولة الأساسية تضمنت على ما يبدو "استثمارًا من سبعة أرقام"، حسبما قاله متحدث باسم بلوكتشين.كوم لكوينتيليغراف يوم ١٠ فبراير. بالإضافة إلى ذلك، شهدت جولة التمويل أيضًا مشاركة من سوق رأس المال الذي يركز على بلوكتشين FBG.

وينترميوت كانت شريكًا لبلوكتشين.كوم منذ يوليو ٢٠١٩

يأتي هذا الاستثمار بعد شراكة بلوكتشين.كوم مع وينترميوت لإطلاق بورصة عملات مشفرة خاصة بها في يوليو ٢٠١٩. أوضح بيتر سميث، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في بلوكتشين.كوم، أن وينترميوت ساهم في بورصة بلوكتشين.كوم باستخدام أدوات التسعير والتنفيذ.

حيث قال سميث في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كوينتيليغراف:

Advertisements

"كانت وينترميوت جزءًا من مجموعة عالمية متنوعة من صناع السوق في بورصة بلوكتشين.كوم عندما أطلقنا المنصة في يوليو الماضي، واستمرت في العمل بهذه الصفة. وبذلك، يساعدوننا على توفير أسعار عادلة وتنفيذ فعال للمتداولين من جميع الأحجام في جميع أنحاء العالم."

كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشين.كوم أيضًا أن تقنية وينترميوت مملوكة بنسبة ١٠٠٪، مضيفًا أن منصتها تم إنشاؤها من قبل خبراء في التداول الحسابي وعالي التكرار. "إنهم يفهمون تعقيدات هيكل السوق، ويضعون عقلية المطورين عند التعامل مع أكبر التحديات في التجارة"، حسبما أشار سميث.

وكجزء من استثماراتها في وينترميوت، سينضم صموئيل هاريسون، الشريك الإداري في بلوكتشين.كوم فنتشرز، إلى مجلس إدارة الشركة.

بأينانس وكوين بيز وكراكين هي أيضًا من بين الشركاء

من خلال الأموال التي تم جمعها حديثًا، تخطط وينترميوت لزيادة تحسين تقنيتها ومواصلة بناء أسواق العملات المشفرة سائلة وفعالة. يقع وينترميوت في لندن، وقد أسسها مجموعة من المحاربين القدامى من أوبتيفر، وهي شركة تجارية هولندية كبرى وصانع سوق. ووفقًا للإعلان، فإن وينترميوت كان أيضًا شريكًا لبورصات العملات المشفرة الرئيسية بما في ذلك باينانس وكوين بيز وكراكن.