مسؤول ياباني يدعو إلى تطوير عاجل للين الرقمي لمواجهة الصين

تام شمس - الاثنين 10 فبراير 2020 02:53 مساءً - دعا مشرع ياباني آخر علنًا إلى التطور السريع للين الرقمي.

حيث قال رئيس لجنة أبحاث النظم المصرفية والمالية في الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، كوزو ياماموتو، اليوم إنه يتعين على البلاد إنشاء ين رقمي في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات.

وقد ذكرت رويترز في ١٠ فبراير أن ياماموتو قال إن خطط العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) يجب أن تدرج في إرشادات سياسة منتصف العام للحكومة. كما أوضح أن العملات الرقمية يمكن أن تنتشر بسرعة في الاقتصادات الناشئة وتساعد الصين - التي تعمل على عملتها الرقمية للبنك المركزي - على تعزيز هيمنتها الرقمية. ولهذا السبب، قال إن تطوير الين الرقمي يجب أن يكون سريعًا:

"كلما كان أسرع، كان ذلك أفضل. وسنقوم بإعداد المقترحات في المبادئ التوجيهية لسياسة الحكومة، ونأمل أن يتم ذلك في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام. [...] إذا تمكنت كل دولة من التحكم في تدفقات الأموال بعملاتها (الرقمية)، فقد يمنع ذلك حدوث تحول كبير في وقت الأزمات وتحقيق الاستقرار في اقتصادها."

تأتي تصريحات ياماموتو في أعقاب تصريحات وزير الاقتصاد السابق وعضو الحزب الحاكم أكيرا أماري، الذي قال إنه يريد إصدار عملة رقمية للبنك المركزي لمواجهة اليوان الصيني الرقمي القادم. اعترف ياماموتو بأنه على الرغم من أن انتشار العملاتا لرقمية للبنوك المركزية قد يقوض سيادة الدولار، إلا أنه يمكن أن يحقق الاستقرار في الأسواق الناشئة التي تعتمد على الدولار مثل كمبوديا.