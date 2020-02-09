تقريرٌ لفان إيك يوضح لماذا يجب على المؤسسات الاحتفاظ بعملة بيتكوين

تام شمس - الأحد 9 فبراير 2020 11:54 مساءً - يشير تقرير نشرته شركة فان إيك لإدارة الاستثمارات يوم ٢٩ يناير إلى أنه يتعين على المستثمرين من المؤسسات تخصيص نسبة صغيرة من رؤوس أموالهم إلى بيتكوين (BTC). ووفقًا للتقرير، "قد تعمل بيتكوين على تعزيز المخاطر والعائد الشخصي لمحفظة الاستثمارات المؤسسية". ويدعي الباحثون أيضًا أن:

"تخصيص جزء صغير لبيتكوين قد عزز بشكل كبير العائد التراكمي لمزيج تخصيص محفظة السندات بين أسهم ٦٠٪ و٤٠٪ في حين أثر على تقلباتها بصورة طفيفة فقط."

مقارنة عائدات المحافظ الاستثمارية مع وبدون بيتكوين. المصدر: فان إيك

معوقات التبني المؤسسي لبيتكوين

من بين جميع المحافظ التي نظرت فيها فان إيك، كانت الحافظة التي تظهر باستمرار أعلى عائد هي تلك التي حصلت على ٣٪ في بيتكوين. ومع ذلك، يوضح التقرير أن طبيعة عملات بيتكوين كأصل حامل ولأن البنية التحتية التي تربطها بأسواق رأس المال تشكل عقبة أمام التبني المؤسسي.

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تدعي فان إيك أيضًا أن بيتكوين يمكن أن تصبح ذهبًا رقميًا نظرًا لندرتها وقيمتها النقدية وسهولة تحويلها. ويعترف الباحثون بأن بيتكوين ليست عملة، لكن لا يزال لديها القدرة على أن تصبح عملة:

"عملة بيتكوين ليست عملة، لكنها بالتأكيد عملة، لكنها قد تصبح عملة في المستقبل".

وتشير المقارنة المتعمقة لميزات دولار الولايات المتحدة والذهب وبيتكوين الواردة في التقرير أيضًا إلى أن بيتكوين يحتوي على ميزات مرغوبة أكثر من أحد الأصول التي تعد بمثابة نقود أكثر من الذهب نفسه.

مقارنة بين سمات المال والذهب والدولارات الأمريكية وبيتكوين. المصدر: فان إيك