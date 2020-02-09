شركات التأمين الصينية تستخدم بلوكتشين لمعالجة مطالبات فيروس كورونا

تام شمس - الأحد 9 فبراير 2020 08:54 مساءً - تستخدم شركات التأمين في الصين بلوكتشين لإدارة المطالبات المتعلقة بفيروس كورونا وسط تفشي الوباء. حيث ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة باللغة الإنجليزية يووم ٩ فبراير أن منصة المساعدة المتبادلة الصينية عبر الإنترنت، شيانغ هو باو، أضافت هذا الشهر فيروس كورونا إلى الأمراض المؤهلة للحصول على أقصى تعويض لمرة واحدة يبلغ حوالي ١٤٣٠٠ دولار (١٠٠٠٠٠ يوان).

استخدام بلوكتشين لمعالجة مطالبات التأمين

شيانغ هو باو ليست بوليصة تأمين، بل هي عبارة عن منصة لتبادل المطالبات الجماعية قائمة على أساس بلوكتشين والتي تضم ١٠٤ ملايين مستخدم. ووفقًا للتقرير، يتم استخدام تقنية بلوكتشين بواسطة النظام لمنع الاحتيال والسماح بمعالجة المطالبة بشكل أسرع.

وشيانغ هو باو مملوكة لشركة أنت فاينانشيال العملاقة المالية الصينية وتستخدم خدمة معالجة الدفع بواسطة الهاتف المحمول علي باي، التي تمول دفعات ضحايا فيروس كورونا برأسمالها الخاص. حيث قال متحدث باسم الشركة:

"لقد تمكنت شيانغ هو باو من معالجة المطالبات وإجراء مدفوعات للمشاركين بصورة أسرع، وذلك بسبب الطبيعة اللامركزية والخالية من الثقة لتكنولوجيا بلوكتشين. [...] يمكن لمقدمي الطلبات أن يقدموا مستنداتهم الداعمة كدليل بينما يمكن لشركات التحقيق الحصول على إمكانية الوصول الفوري إليها على بلوكتشين. ويمكن لجميع الأطراف المعنية رؤية العملية برمتها."

استخدام بلوكتشين للحد من الأوراق

كما تفيد التقارير أن شركة بلو كروس للتأمين، التي يملكها بنك شرق آسيا، تساعد في تقليل التأثير البيروقراطي لتفشي فيروس كورونا من خلال تطبيق المطالبات الطبية. حيث أخبر المدير الإداري لخدمات التأمين، باتريك وان، ساوث تشاينا مورنينغ بوست:

"لقد لعبت خدمة المطالبات المدعومة من قبل بلوكتشين دورًا رئيسيًا خلال اندلاع فيروس كورونا من خلال القضاء التام على العملية الورقية والحاجة إلى تسليم المستندات ذهابًا وإيابًا للعيادات. [...] وهذا يساعد حقًا في التخفيف من خطر العدوى من الاتصال المباشر وجهًا لوجه." Advertisements

وتدعي بلو كروس إنشورنس أن برنامجها قادر على إدارة أكثر من ١٠٠٠ معاملة في الثانية الواحدة دون تدخل بشري. وحتى الآن، منذ إطلاقه في أبريل ٢٠١٩، شهد تطبيق المطالبات الطبية في المتوسط ​​نموًا مضاعفًا في قاعدة المستخدمين لحامل وثائق التأمين. حيث يمكن للمرضى الذين يستخدمون التطبيق رؤية نتيجة مطالباتهم خلال يوم واحد بعد زيارة المستشفى.

علاقة بلوكتشين مع فيروس كورونا

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، توفي ٨١١ شخصًا بسبب فيروس كورونا في الصين وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى ٣٧١٩٨. وقد شهدت إصابة بهذا الحجم العديد من المدافعين عن الأدوات التي توفرها بلوكتشين والعملات المشفرة في محاولة لاستخدامها لمعالجة الأزمة.

حيث قام مطور التطبيقات الذي يدعم بلوكتشين بإنشاء أداة لتصور البيانات تسمى "هاش لوغ" لتتبع فيروس كورونا القاتل الذي يستخدم بروتوكول دفتر السجلات الموزع هيديرا هاش غراف.

وقد اقترح سيرين جونستون - المدير التنفيذي لبرنامج الماجستير في القانون بجامعة هونغ كونغ - مؤخرًا أنه يجب تنفيذ الاستراتيجيات التي تستند إلى بلوكتشين والذكاء الاصطناعي لتحسين التصدي لوباء فيروس كورونا. علاوة على ذلك، أعلنت شركة بلوكتشين الناشئة "هايبرتشين" عن إطلاق منصة تعتمد على بلوكتشين لمكافحة وباء فيروس كورونا في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أن لفيروس كورونا تأثيرًا مباشرًا على مجال العملات المشفرة، حيث تم تأجيل العديد من أحداث بلوكتشين الآسيوية استجابة لتفشي الوباء. أيضًا، أعلنت شركة بيتسبارك، وهي شركة رائدة في مجال التحويلات المالية على بلوكتشين في هونغ كونغ، إغلاقها فجأة، مستشهدة بالفيروس من بين الأسباب.