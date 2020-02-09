أنتوني بومبليانو يعتقد أن سعر بيتكوين قد بدأ طريقه للارتفاع إلى ١٠٠ ألف دولار

تام شمس - الأحد 9 فبراير 2020 03:51 مساءً - تجاوز سعر بيتكوين ١٠٠٠٠ دولار يوم ٩ فبراير، محطمًا المستوى النفسي الرئيسي وبذلك وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر من العام الماضي.

لكن بالنسبة للكثيرين، فإن ١٠٠٠٠ دولار هي مجرد بداية قبل أن تصل العملة المشفرة العليا إلى مستوى أعلى بكثير. حيث يعتقد أنتوني بومبليانو، الشريك المؤسس في مورغان كريك ديجيتال، أن سعر بيتكوين قد يصل إلى ١٠٠٠٠٠ دولار في نهاية عام ٢٠٢١ بسبب محدودية العرض والطلب المتزايد:

"وصلت عملة بيتكوين إلى ١٠٠٠٠ دولار للتو. وما زلت أعتقد أن بيتكوين ستصل إلى ١٠٠٠٠٠ دولار بحلول نهاية ديسمبر ٢٠٢١. فالعرض ثابت. والطلب متزايد. والوقت سيخبرنا".

كانت هذه أخبارًا مهمة لأصحاب عملات بيتكوين حسبما علق محلل العملات المشفرة ويلي وو في وقتٍ سابق من اليوم على تويتر:

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"هذا الاختراق هو الصفقة الحقيقية. ويدعم النشاط الاستثماري الأساسي هذا الاختراق البالغ ١٠ آلاف دولار."

المصدر: charts.woobull.com

يحمل آرثر هايس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيتميكس، نظرة متفائلة بشأن السعر المستقبلي لعملة بيتكوين. حيث علق على تويتر:

"لا شيء يمكن أن يمنعني، أنا صعودي على طول الطريق! التمهل والمثابرة سيحققان الفوز. لننطلق في الطريق نحو وصول #بيتكوين إلى ٢٠ ألف دولار."