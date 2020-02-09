سعر بيتكوين يبلغ ١٠٠٠٠ دولار لأول مرة في ٢٠٢٠ - بزيادة ٤٠٪ منذ بداية العام

تام شمس - الأحد 9 فبراير 2020 06:51 صباحاً - بلغت عملة بيتكوين (BTC) ١٠٠٠٠ دولار لفترة وجيزة يوم ٨ فبراير، متوجةً الشهر الأول الهائل من عام ٢٠٢٠ للوصول إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر من العام الماضي.

بيتكوين تصل إلى ١٠ آلاف دولار أخيرًا بعد ثلاثة أشهر

مخطط السعر الأسبوعي لسوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

أظهرت بيانات من بورصة كوين بيز وأسواق كوينتيليغراف أن زوج بيتكوين مقابل الدولار قد ارتفع إلى ١٠٠٠٠ دولار على ارتفاع كبير في الحجم ولكن الأصل الرقمي تراجع بسرعة إلى ٩٩٧٥ دولارًا. وقد وقع حدث الوصول إلى خمسة أرقام بعد غياب لمدة أربعة أشهر تقريبًا.

خلال تلك الفترة، تداول الزوج عند مستوى ٦٤٠٠ دولار قبل حدوث تحول صعودي مفاجئ شهد تحقيق شهر يناير وحده مكاسب بنسبة ٣٥٪.

وكان المتداولون مستعدين لتوقع حركة اتجاه قوية، حيث حدد محلل أسواق كوينتيليغراف filbfilb مستوى ٩٥٥٠ دولارًا كدعم محتمل.

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وأضاف الزميل المحلل ماتي غرينسبان :

"ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقييم بيتكوين أعلى من ١٠٠٠٠ دولار وقد لا تكون الأخيرة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها التقييم مبررًا استنادًا إلى أساسيات الشبكة."

مخطط سعر بيتكوين الأسبوعي. المصدر: كوين٣٦٠

العملات البديلة تُظهر علامات مختلطة بعد المكاسب السابقة

في الوقت الحالي، تبلغ القيمة السوقية لسوق العملة المشفرة ٢٨٣,٩ مليار دولار، وبلغ معدل هيمنة بيتكوين ٦٣,٥٪. وقد عكست مجموعة من العملات البديلة الرئيسية نجاح بيتكوين، حيث ارتفعت إيثريوم (ETH) بنسبة ٢,٢٧٪ ليتجاوز ٢٢٥ دولارًا، وارتفعت إيوس بنسبة ٨,٢٧٪، ووصلت بيتكوين إس في (BSV) إلى ٣٦٥,١٤ دولارًا على خلفية مكسب يومي بلغ ٢٤,٢٤٪.

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع، أظهر العديد من التوكنات مرارًا وتكرارًا أداءً قويًا للمستثمرين، حيث بلغت المكاسب اليومية نحو ٢٥٪.