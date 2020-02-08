"باينانس كلاود" الغامضة تنطلق خلال ١٠ أيام، حسبما يُلمح الرئيس التنفيذي "سي زي"

تام شمس - السبت 8 فبراير 2020 05:53 مساءً - في جلسة اسألني أي شيء (AMA) يوم ٧ فبراير، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو عن خطط كبيرة لبورصة العملات المشفرة في عام ٢٠٢٠. وكان من بين أكثر المنتجات الوشيكة والأقل توضيحًا وصول منتج جديد يسمى باينانس كلاود، والتي سيتم كشف النقاب عنها في الأيام العشرة القادمة.

أخذ باينانس إلى السحابة

لم يتم شرح بالضبط ما قد يستتبع باينانس كلاود، حيث لم يقل سي زي أي معلومات خلال الجلسة. ومع ذلك، تقوم الشركة حاليًا بالإعلان عن أحد كبار مهندسي الحل السحابي، للانضمام إلى فريق هيكلة وتصميم كلاود.

ويصف المنشور "أنظمة كمبيوتر واسعة النطاق ومتوازنة للغاية ومتاحة للغاية على منصة الحوسبة السحابية المتقدمة"، ويتطلب من شخص يمكنه "تحسين وتوسيع وأتمتة هذه البنية الأساسية للأعمال السحابية."

Advertisements

ولا تزال كيفية ترجمة هذا إلى منتج مستهلك غير واضحة، على الرغم من أن الإجابة تبدو على بعد أيام فقط. وتابع سي زي الجلسة بتغريد صورة GIF لبعض السحابات، لزيادة المضاربة.

تطورات أخرى قادمة وحديثة

حتى قبل ذلك، سوف نرى عقود باينانس كوين الآجلة مع رافعة مالية تبلغ ٥٠ مرة في ١٠ فبراير. كما تقوم باينانس بإضافة بوابات عملات ورقية للعملات بما في ذلك الروبل الروسي والكرونة النرويجية وكونا الكرواتية، مع خيار شراء العملات المشفرة المتاحة بالفعل مع بطاقات الائتمان الروسية.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، قامت بورصة العملات المشفرة الهندية "وزيركس" التي استحوذت عليها باينانس، مؤخرًا أيضًا بطرح التبادل أولي ناجح، لعملة WRX الخاصة بها من خلال منصة إطلاق باينانس.