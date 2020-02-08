كوين بيز تقول إن بيتكوين سوف تصبح أقرب إلى الذهب الرقمي خلال ٩٣ يومًا

تام شمس - السبت 8 فبراير 2020 05:53 مساءً - مع اقتراب موعد تنصيف بيتكوين من شهر مايو، اقتربت كوين بيز مؤخرًا من دفع سرد "بيتكوين كالذهب الرقمي". ففي عاصفة من التغريدات للترويج لمدونة منشور مصاحبة نُشرت يوم ٧ فبراير، غطت الأسباب الرئيسية لتخفيض نسبة العرض إلى النصف والتخفيض اللاحق في معدل العرض مما يعزز هذه العلاقة.

ندرةٌ تخلق قيمة

منذ كسر معيار الذهب في عام ١٩٧١، انخفضت قيمة الدولار وارتفعت قيمة الذهب، مقابل الدولار، بأكثر من ٤٠٠٠٪. والذهب له قيمة أكبر من المعادن المماثلة مثل النحاس بسبب ندرته النسبية وصعوبة الحصول عليه.

وقد تم تصميم بيتكوين ليكون نادرًا مثل الذهب ومن الصعب الحصول عليها من خلال عملية إثبات العمل. ومع ذلك، فهي تتمتع أيضًا بميزة على الذهب في كونها قابلة للنقل من خلال قناة اتصالات.

واختتمت كوين بيز أنه:

"نظرًا لما تتمتع به بيتكوين من عدد لا يحصى من المزايا التكنولوجية وتسريع عملية التطوير والنضج في السوق العالمية، فهي عبارة عن مخزن له قيمة في منافسة الذهب في العصر الرقمي."

التنصيف يزيد الندرة

إن عرض بيتكوين محدود حسب التصميم، حيث يتم سك رموز جديدة كمكافأة في كل مرة يتم فيها استخراج كتلة من المعاملات. وقد مر مستوى المكافأة المبدئي البالغ ٥٠ بيتكوين لكل كتلة بالفعل بحدثي تنصيف، مما أدى إلى انخفاض المكافأة إلى ١٢,٥ بيتكوين الحالية لكل كتلة.

وبعد التنصيف الثاني في مايو ٢٠٢٠، ستقل مكافآت التعدين لكل كتلة جديدة، يتم تعدينها كل عشر دقائق تقريبًا، إلى ٦,٢٥ بيتكوين. وسيؤدي هذا إلى رفع معدل إصدار بيتكوين إلى حوالي ١,٧٪ سنويًا.

Advertisements

المخزون إلى التدفق (S٢F) هو مقياس لمعدل العرض الجديد على إجمالي العرض، وما بعد التنصيف، ستكون ندرة المخزون إلى التدفق لبيتكوين على قدم المساواة مع الذهب.

وتشير كوين بيز إلى أن "المخزون إلى التدفق للذهب أعلى من أي سلعة معدنية أخرى، ومن المقرر أن تتبعه بيتكوين قريبًا".

مخطط المخزون للتدفق لبيتكوين. المصدر: medium.com/@100trillionUSD/

لا قيمة بدون الطلب

ستفشل توقعات المخزون إلى التدفق للسعر إذا لم يكن هناك طلب، وهذا ينطبق على النقود الورقية، تمامًا مثل أي سلعة أخرى. ومع زيادة البنوك المركزية لعرض النقود، يمكن للاقتصادات أن تزدهر في بعض الأحيان. ومع ذلك، إذا كان عرض النقود يفوق الطلب، فمن الممكن أن تحدث أحداث التضخم.

تدفع مثل هذه الأحداث الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب وبيتكوين، ويبلغ الخوف الاقتصادي الأخير أعلى مستوياته على الإطلاق، وفقًا لمؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية العالمية.

هذا، إلى جانب عدد لا يحصى من التطورات في بيتكوين والتطور المتسارع، يبرر لقب بيتكوين بأنها الذهب الرقمي، وفقًا لكوين بيز.