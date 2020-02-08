الكثير من الدراما: مخطط ون كوين الاحتيالي يستمر في مسلسل تلفزيوني

تام شمس - السبت 8 فبراير 2020 05:53 مساءً - تواجه المؤسسة المشاركة لمخطط العملات المشفرة الاحتيالي "ون كوين"، تهم الاحتيال وغسيل الأموال في غيابها - لكنها ستصبح الآن نجمة سينمائية.

فوفقًا لما أفادت به موقع أخبار هوليوود "ديدلاين" يوم ٤ فبراير، فازت إحدى شركات الإنتاج بالولايات المتحدة بالحق في بودكاست لروجا إغناتوفا بثته في الأصل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في المملكة المتحدة.

مسلسل ون كوين يهدف إلى "الترويج"

شهد "The Missing Cryptoqueen"، وهو يدور حول صعود وسقوط واختفاء إغناتوفا، ٣,٥ ملايين عملية تنزيل في أربعة أشهر عندما تم إطلاقه في ٢٠١٩.

والآن، سوف يقوم New Regency Television بتحويل البودكاست إلى دراما تلفزيونية كاملة.

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حيث كتب المنتجة والكاتبة المشاركة، جورجيا كات، بعد الأخبار في تغريدة: "آمل أن يستمر الإعلان عن ون كوين في جميع أنحاء العالم".

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن إغناتوفا مختبئة في الوقت الحالي حيث يقوم المدعون العامون بتوجيه الاتهام إليها هي وشقيقها، كونستانتين إغناتوفا، بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال. وقد أقر كونستانتين بالفعل بالتهمة الموجهة إليه ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ٩٠ عامًا.

وكانت ون كوين قد احتالت على المستثمرين بحوالي ٥ مليارات دولار في المجموع، مما أثار شكوك حول أنشطتها منذ عام ٢٠١٥.