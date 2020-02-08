قيمة بيتكوين قد تنخفض إلى ٦,٨ آلاف دولار بدون حدث جديد على غرار فيروس كورونا

تام شمس - السبت 8 فبراير 2020 12:51 مساءً - قد تكون بيتكوين (BTC) ضمن ٢٪ من الوصول إلى ١٠٠٠٠ دولار هذا الأسبوع، لكن مكاسبها البالغة ٤٠٪ في عام ٢٠٢٠ تجعل المتداولين الآن صعوديين حول المستقبل.

أثناء حديثهم إلى كوينتيليغراف في مناقشة حول السوق يوم ٧ فبراير، أبرز اثنين من المتداولين ذوي الثقل في التداول ما يعتبرانه إمكانية متزايدة لقيام بيتكوين بخسارة القيمة على المدى القصير.

دي باسكوال: بيتكوين تستفيد من عدم الاستقرار العالمي

لم يقرر سام بنكمان فرايد، أحد مؤسسي ألاميدا ريسرش، مساره الخاص ببيتكوين، في حين حدد مؤسس بيتبول كابيتال "جوي دي باسكوال" ٦٨٠٠ دولار كهدف هبوطي لبيتكوين مقابل الدولار.

حيث لخص دي باسكوال قائلًا: "أعتقد أنه إذا كانت هناك اضطرابات مستمرة - إذا كانت أشياء مثل فيروس كورونا تزداد سوءًا... ترتفع أسعار الذهب والنفط، أستطيع أن أرى استمرار عمل بيتكوين في الزيادة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكننا أن نعود إلى مستوى ٦٨٠٠ دولار".

وجاء الجدل مع احتفال الأسواق بأسبوع آخر من المكاسب القوية للمستثمرين في كل من عملة بيتكوين والعملة البديلة.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، لا تزال الآراء متباينة حول سبب ارتفاع بيتكوين بنسبة ٣٩ ٪ منذ الأول من يناير، مع اعتبار بعض الأحداث العالمية بمثابة عامل محفز والبعض الآخر يسلط الضوء على أساسيات بيتكوين الفنية القوية.

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ومثله مثل زميل التاجر توني فايس، أقر دي باسكوال أنه في نهاية المطاف، فإن المزيد من عدم الاستقرار العالمي قد يعني توفير أموال أقل للاستثمار في بيتكوين.

سعر عملة بيتكوين بقيمة ٢٧ ألف دولار لتوم لي ليس "معقولًا"

عندما سئلوا عما إذا كانوا يتفقون مع توقعات الأسعار الصعودية لهذا العام، ولا سيما توم لي مؤسس فندسترات، زيادة بنسبة ١٩٧٪ في غضون ستة أشهر، لم يقتنع أي من دي باسكوال وبنكمان فرايد.

حيث قال بانكمان فرايد إنه "إذا كنت تقول، "أتوقع زيادة بنسبة ١٠٪ في المتوسط ​​على مدى الأشهر الستة المقبلة، ستكون هذه مطالبة معقولة، ولكن ٢٠٠٪، وهذا هو الاتجاه الصعودي".

وأضاف أن لي، المعروف بحديثه الصاعد حول سعر بيتكوين، لم يأخذ في الاعتبار مجموعة كاملة من المؤشرات الفنية.

كما أن تحذير إمكانية عودة بيتكوين مقابل الدولار إلى نطاق ٦٠٠٠ دولار في الوقت نفسه يضع دي باسكوال على خلاف مع ضيوف كوينتيليغراف السابقين، الذين قالوا إن عودة بيتكوين خطوة إلى الوراء نحو أدنى مستوياتها في ديسمبر أمر غير المرجح.

ويشمل هذا التاجر المخضرم بيتر براندت، الذي قال إن "الأيدي القوية" التي تسيطر على بيتكوين ستساعد على نمو مستدام. وقد حذر الشهر الماضي من أن أولئك الذين ينتظرون ستة آلاف دولار وتحتها "فقدوا القاع".