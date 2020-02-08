استمرارًا في استحواذها على سوق العملات المشفرة، باينانس تُطلق العقود الآجلة لباينانس كوين

تام شمس - السبت 8 فبراير 2020 02:56 صباحاً - ستطلق بورصة العملات المشفرة "باينانس" تداول العقود الآجلة لباينانس كوين (BNB) يوم ١٠ فبراير.

مع إتاحة العملة المشفرة السابعة عشرة متاحة في فرع تداول العقود الآجلة لباينانس، فإن باينانس كوين مزود برافعة مالية تبلغ ٥٠ مرة، مقرونة مقابل العملة المستقرة تيثر، حسبما تفصل باينانس في بيان صحفي صدر يوم ٧ فبراير إلى كوينتيليغراف.

ضخ باينانس كوين مع بقية السوق

صعدت عملة باينانس كوين بالفعل عدة دولارات هذا الشهر، لتصل إلى سعر ٢٢,١٦ دولارًا في وقت كتابة المقالة. ويرى المحلل والمتداول في كوينتيليغراف كيث وارينغ الطلب القادم على أصول باينانس كوين نفسها.

حيث قال وارينغ في رسالة عل تيليغرام أنه "بالنظر إلى أحجام التداول على باينانس، من الواضح أنه ليس عليهم بيع أي من عملاتهم من أجل الإيرادات"، مضيفًا:

"على هذا النحو، خلال الجولة المرتقبة القادمة، فإن مركزها كواحدة من أكثر البورصات الموثوقة والأمنة في المجال يضمن إضافة طلب إلى توكن باينانس كوين، لذلك أتوقع أن يتفوق أداء جميع الأصول العشرة الأخرى في حالة استمرار موجة ارتفاع بيتكوين".

Advertisements

كما اقترح كريبتو دوغ، تاجر الأصول الرقمية وشخصية وسائل التواصل الاجتماعي، أنه كان مؤيدًا لباينانس كوين في تغريدة بتاريخ ٧ فبراير، قائلًا: "هل هناك شخص آخر يحب باينانس كوين؟" وقد نشر حشد من مناصري العملات المشفرة على تويتر مجموعة مختلطة من التعليقات الإيجابية والسلبية ردًا على ذلك.

باينانس تنمو بسرعة

حصلت باينانس على شعبية بسرعة بعد إطلاقها عام ٢٠١٧. وبحلول صيف عام ٢٠١٨، شهدت البورصة أكثر من مليار دولار في حجم التداول ليوم واحد. بعد وقت قصير قامت باينانس بجمع ٧٨ مليون دولار من الأرباح في الربع الأول من عام ٢٠١٩.

واصلت الشركة توسعها طوال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث تم ضخ ملايين الدولارات من خلال منصة لانشباد باينانس للعديد من عروض التبادل الأولية.

وقبل عدة أشهر من إطلاق منصة تداول العقود الآجلة، حظرت باينانس عملاء الولايات المتحدة. ومنذ الحظر، فتحت البورصة فرعًا لها في الولايات المتحدة، وكذلك نمت منصة تداول العقود الآجلة، حيث استضافت العقود الآجلة لبيتكوين برافعة مالية تبلغ ١٢٥ ضعفًا، وهي أسرع بكثير من غيرها.

يأتي هذا العرض الجديد في أعقاب إطلاق تداول عقود زي كاش الآجلة في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع.