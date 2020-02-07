شركة ناشئة صينية تتبرع بمبلغ ١٤ ألف دولار لمكافحة فيروس كورونا مع إطلاق منصة بيانات بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 7 فبراير 2020 10:50 مساءً - بدأت الشركة الصينية فوزامي في إطلاق منصة مبنية على أساس بلوكتشين تركز على العمل الخيري لتتبع البيانات وإدارتها.

وقد تم تصميم المنصة التي أطلق عليها اسم "٣٣ تشاريتي" لتعزيز شفافية وكفاءة العمليات الداخلية للشركات، بما في ذلك المؤسسات الخيرية، وفقًا لبيان صحفي نُشر يوم ٧ فبراير. ويبدو أن المنصة عبارة عن شبكة مشتركة حيث يمكن للمنظمات التسجيل وتخزين وإدارة المعلومات حول الأفراد.

تحسين نظام الثقة الاجتماعية

يمكن للجهات المانحة والمستفيدين تقديم طلبات بأسمائهم الخاصة، بينما يمكن للمؤسسات الطبية التقدم بطلب للحصول على شهادات تفويض من خلال وكالات توثيق الهوية للحصول على التوقيعات.

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وتحتوي شهادات المرجع المصدق (CA) على معلومات حول الكيان أو الشخص، بما في ذلك الاسم وتفاصيل الاتصال والمفتاح العام وتاريخ انتهاء الصلاحية للشهادة. وتساعد هذه الشهادات في التحقق من الهويات وربطها بأزواج مفاتيح العملات المشفرة مع الشهادات الرقمية.

وجنبًا إلى جنب مع إطلاق منصتها، أعلنت فوزامي عن مساهمة قدرها ١٠٠٠٠٠ يوان صيني (١٤٨٠ دولار) لمكافحة تفشي فيروس كورونا الحالي. حيث أنفقت الشركة ٦٠ ألف يوان صيني (٨٥٠٠ دولار) من هذا المبلغ على الإمدادات الطبية.

وكانت فوزامي قد أبلغت كوينتيليغراف من قبل أنها تقدمت بطلب للحصول على أكثر من ٣٠٠ براءة اختراع بلوكتشين، تم نشر ٢٩٥ منها، وتم التصريح بثمانية منها بحلول نوفمبر الماضي.