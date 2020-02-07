جيمي ويلز: إن فرصة قيام ويكيبيديا باستخدام بيتكوين إس في معدومة

تام شمس - الجمعة 7 فبراير 2020 08:50 مساءً - عبر جيمي ويلز، أحد مؤسسي ويكيبيديا، عن شكوكه بشأن العملة الرقمية العاشرة من حيث القيمة السوقية بيتكوين إس في (BSV)، مدعيًا أن العملة "لا تقدم شيئًا لويكيبيديا".

وقد أدلى ويلز ببيانه مباشرة بعد أن أعلن الفريق الذي كان وراء مؤتمر كوين غيك في لندن - والذي يروج لبيتكوين إس في إلى أصحاب المصلحة - مشاركته كمتحدث رئيسي.

مشاركة ويلز المشكوك فيها

"حتى ظهور بيتكوين إس في (BSV) لاستعادة تصميم بيتكوين الأصلي، لم يكن لدى بلوكتشين القدرة على تشغيل المدفوعات الصغيرة لمكافأة معلومات المستخدم بشكل أفضل والتعامل مع الكم الهائل من البيانات التي تحملها ويكيبيديا"، حسبما جاء في إعلان المتحدث. لكن ويلز رد بتغريدة في ٧ فبراير، قائلًا:

Advertisements

"يجب تحديث مواد التسويق الخاصة بك على الفور - حيث يبدو أن الناس يقرؤون هذا كنوع من التأييد مني. لقد جئت لأتحدث عن رأيي، والذي يتضمن أن بيتكوين إس في لا تقدم شيئًا لويكيبيديا وأن هناك فرصة معدومة لاستخدامها على الإطلاق."

وقد أعجب أكثر من ١٠٠٠ شخص بهذه التغريدة، وأثارت ردود فعل متباينة في جميع أنحاء مجتمع العملات المشفرة حيث شكك بعض المعلقين في اعتزام ويلز حضور المؤتمر.

وفي حين أن بيتكوين كاش هي أول ناتج انقسام كلي رئيسي لبيتكوين تم إنشاؤها في أغسطس ٢٠١٧، فإن بيتكوين إس في هي ناتج انقسام كلي لاحق من بيتكوين كاش وترتبط بكريغ رايت، الذي ادعى أنه منشئ بيتكوين والذي تم اتهامه مؤخرًا بالتشويش على إجراءات المحاكمة المستمرة.